Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Північна Ірландія

Північна Ірландія – одна з чотирьох частин Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Північна Ірландія". Північна Ірландія є однією з чотирьох частин Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Столицею Північної Ірландії є Белфаст. Під час референдуму про вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу північні ірландці, так само як і шотландці, проголосували за те, щоб залишитись у ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Річниця Кривавої неділі: Великобританію закликають до правосуддя

Річниця "Кривавої неділі": Великобританію закликають до правосуддя 30.01.2022

У Північній Ірландії пройшли акції до 50-ї річниці розстрілу мирних демонстрантів. Ірландці бажають правосуддя, прем'єр-міністр Великобританії Джонсон закликає до мирного майбутнього.
Смерть дитини через забруднене повітря? Європа у фокусі (відео)

Смерть дитини через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео) 15.11.2021

Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?
Смерть дитини через забруднене повітря? - Європа у фокусі (15.11.2021)

Смерть дитини через забруднене повітря? - "Європа у фокусі" (15.11.2021) 15.11.2021

Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?
Німеччина й Великобританія планують укласти договір про співпрацю

Німеччина й Великобританія планують укласти договір про співпрацю 02.07.2021

Берлін і Лондон укладуть угоду про двосторонню співпрацю і проводитимуть щорічні урядові консультації. Меркель і Джонсон прагнуть зробити відносини двох країн тіснішими після Brexit.
У Північній Ірландії поліція застосувала водомети проти демонстрантів

У Північній Ірландії поліція застосувала водомети проти демонстрантів 09.04.2021

Учасники заворушень у Белфасті кидали в поліцейських каміння і пляшки з "коктейлями Молотова". У відповідь поліція застосувала водомети.
У Північній Ірландії сталися нові заворушення

У Північній Ірландії сталися нові заворушення 08.04.2021

Британський прем'єр Борис Джонсон засудив заворушення в Белфасті. Протести почалися через незадоволення особливим статусом Північної Ірландії після Brexit.
ЄС починає судову процедуру проти Лондона за порушення умов Brexit

ЄС починає судову процедуру проти Лондона за порушення умов Brexit 15.03.2021

Брюссель невдоволений, що Лондон в односторонньому порядку вирішив подовжити пільговий період для переміщення товарів між Північною Ірландією і рештою королівства.

Влада Північної Ірландії призупинила Brexit-перевірки на кордоні

Влада Північної Ірландії призупинила Brexit-перевірки на кордоні 02.02.2021

Це рішення пов'язано з тим, що на адресу інспекторів митниці останнім часом надходять погрози.
Brexit: палата громад ухвалила суперечливий закон про внутрішній ринок

Brexit: палата громад ухвалила суперечливий закон про внутрішній ринок 08.12.2020

Палата громад парламенту Великобританії проголосувала за закон про внутрішній ринок, який порушує положення угоди про вихід країни з Європейського Союзу.
Brexit: Джонсон звинуватив ЄС у погрозі продовольчою блокадою

Brexit: Джонсон звинуватив ЄС у погрозі "продовольчою блокадою" 13.09.2020

Борис Джонсон звинуватив Євросоюз у погрозі "продовольчою блокадою". Водночас президент Ради ЄС Шарль Мішель попередив Великобританію про втрату авторитету.
ЄС пригрозив Великобританії наслідками через законопроєкт, який порушує угоду про Brexit

ЄС пригрозив Великобританії наслідками через законопроєкт, який порушує угоду про Brexit 10.09.2020

Єврокомісія розкритикувала законопроєкт про внутрішній ринок Великобританії. У Брюсселі наголошують, що в разі його прийняття Лондон порушить угоду про Brexit і може зіткнутися із наслідками.
ЄС занепокоєний планами Лондона внести зміни в угоду щодо Brexit

ЄС занепокоєний планами Лондона внести зміни в угоду щодо Brexit 09.09.2020

Євросоюз закликає Великобританію не відступати від пунктів угоди з Брюсселем. Уряд у Лондоні саме працює над законопроєктом про внутрішній ринок, що передбачає зміни до угоди про Brexit.
Новий раунд перемовин між Лондоном і Брюсселем затьмарила суперечка

Новий раунд перемовин між Лондоном і Брюсселем затьмарила суперечка 08.09.2020

Британський прем'єр Борис Джонсон хоче внести зміни до чинної угоди з Європейським Союзом щодо Brexit. Такі плани Лондона викликали різку критику з боку Брюсселя.
39 загиблих у вантажівці біля Лондона: поліція шукає винних

39 загиблих у вантажівці біля Лондона: поліція шукає винних 24.10.2019

Знайдені мертвими у вантажівці поблизу Лондона 39 осіб ймовірно були мігрантами, втім британська поліція поки не наводить офіційної версії подій та проводить перші обшуки.
Північна Ірландія остаточно легалізувала одностатеві шлюби і аборти

Північна Ірландія остаточно легалізувала одностатеві шлюби і аборти 22.10.2019

Північна Ірландія стала останнім регіоном Великобританії, який узаконив гей-шлюби і аборти. Місцеві депутати не стали блокувати ухвалене в Лондоні рішення.
Партнери Джонсона відмовились підтримати його план щодо Brexit

Партнери Джонсона відмовились підтримати його план щодо Brexit 17.10.2019

Партнерка британських консерваторів у парламенті - північноірландська Демократична юніоністська партія - відмовилась підтримувати план прем'єр-міністра Бориса Джонсона про вихід країни з Євросоюзу.
Інші статті