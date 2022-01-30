Північна Ірландія – одна з чотирьох частин Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Північна Ірландія". Північна Ірландія є однією з чотирьох частин Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Столицею Північної Ірландії є Белфаст. Під час референдуму про вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу північні ірландці, так само як і шотландці, проголосували за те, щоб залишитись у ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.