 У Північній Ірландії поліція застосувала водомети проти демонстрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2021

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Новини

У Північній Ірландії поліція застосувала водомети проти демонстрантів

Учасники заворушень у Белфасті кидали в поліцейських каміння і пляшки з "коктейлями Молотова". У відповідь поліція застосувала водомети.

Протестувальники у Белфасті стріляють піротехнікою, фото 8 квітня 2021 року

Учасники заворушень у Белфасті, 8 квітня

У столиці Північної Ірландії Белфасті ввечері четверга, 8 квітня, знову сталися вуличні зіткнення з поліцією, учасники яких кидали у правоохоронців каміння, піротехнічні вироби та пляшки із запалювальною сумішшю. У відповідь поліцейські вперше за кілька років застосували водомети і пригрозили застосувати гумові кулі.

За даними британського видання The Guardian, напередодні такі кулі поліцейські вже застосовували. У зробленому дописі в соцмережі Twitter міністерка юстиції Північної Ірландії Наомі Лонг звинуватила в нападах на поліцейських "націоналістичну молодь".

Тим часом прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і його ірландський колега Міхол Мартін виступили із закликом припинити насильство.

Безчинства у Белфасті

Заворушення у столиці Північної Ірландії, у яких беруть участь молоді люди із протестантської і католицької частин міста, тривають уже близько тижня. Як повідомляє інформагенція AP, у вуличних натовпах, що вступають у сутички з поліцією, трапляються навіть підлітки й діти у віці 12-13 років.

7 квітня погромники спалили рейсовий автобус. За даними влади, було скоєно напад на фотографа. Протягом кількох ночей зіткнень поранення отримали близько 55 поліцейських.

Одним із приводів до початку заворушень стали похорони колишнього члена угруповання "Ірландська республіканська армія", у яких брали участь високопоставлені політики з католицької проірландської партії "Шинн фейн". Рішення прокуратури не притягувати їх до відповідальності за порушення заходів задля боротьби з коронавірусом викликало невдоволення протестантів, лояльних до влади в Лондоні. Крім того, і без того крихку стабільність у регіоні похитнув вихід Великобританії з ЄС.

Тривалий конфлікт

Північна Ірландія пройшла через три десятиліття міжобщинного конфлікту, у результаті якого понад 3,5 тисячі людей загинули і ще близько 50 тисяч постраждали. 1998 року сторони уклали мирну Белфастську угоду, яка передбачає розподіл влади між протестантами і католиками. З 2007 року Північна Ірландія має статус напівавтономної провінції. Утім, донині багато католицьких націоналістів прагнуть об'єднатися з Ірландією, тоді як протестантські юніоністи хочуть залишатися у складі Великобританії.

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