 Путін стверджує, що затримання ″вагнерівців″ - операція спецслужб України і США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2020

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Путін стверджує, що затримання "вагнерівців" - операція спецслужб України і США

Володимир Путін стверджує, що затримання 33 найманців ПВК "Вагнер" - операція спецслужб України та США. За його словами, "вагнерівців", яких затримали в Білорусі, "використали втемну".

Володимир Путін стверджує, що затримання вагнерівців - це операція спецслужб України і США

Володимир Путін стверджує, що затримання "вагнерівців" - це операція спецслужб України і США

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що затримання 33 найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" - операція спецслужб України та США. Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу "Россия 24", оприлюдненому в четвер, 27 серпня.

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"Операція ця українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достеменно відомо. Деякі учасники цього процесу чи спостерігачі, люди добре поінформовані, навіть не приховують тепер це", - сказав Путін, не називаючи прізвищ та не наводячи додаткових деталей, які вказували б на залучення спецслужб до операції.

За словами Путіна, "вагнерівців", яких затримали в Білорусі, "використали втемну". Мовляв, перед ними поставили легальну мету, аби заманити на територію Білорусі для виїзду в треті країни - на Близький Схід та в Латинську Америку для "абсолютно легальної роботи". Натомість, стверджує Путін, "вагнерівців" затягнули на територію Білорусі та "представили в якості можливої ударної сили для розгойдування ситуації під час передвиборчої кампанії (…)". Президент Росії також стверджує, що російські прикордонники не випускали "вагнерівців" з РФ, однак їх "за підробленими документами фактично ввезли".

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Затримання "вагнерівців": Київ заперечує спецоперацію

19 серпня Служба безпеки України заперечила інформацію про причетність до так званої "вагнерівської операції". "Дані стосовно участі СБУ у так званій "вагнерівській спецоперації" є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, понад тиждень тому було саме російське видання", - зауважили в  СБУ.

У відомстві наголошують, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах найманців із вербувальником, які нібито зафіксовані на раніше опублікованих аудіозаписах.

Про непричетність Києва до затримання "вагнерівців" заявили і в інших спецслужбах України.  

Нагадаємо, 29 липня в Білорусі було затримано 33 громадян РФ, яких білоруська влада називала членами ПВК "Вагнер" і підозрювала в намірі організувати масові заворушення в період президентських виборів. Деякі з них мали й українське громадянство. Україна заявила, що затримані брали участь у бойових діях на Донбасі. 12 серпня Офіс генерального прокурора України звернувся до генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28-ми з 33 затриманих осіб. Утім, влада Білорусі повернула 32 бойовиків Росії. Це рішення президент України Володимир Зеленський назвав "м'яко кажучи, несправедливим". 

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