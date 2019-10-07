 Путін: Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2019

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Путін: Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його український колега Володимир Зеленський має проявити політичну волю для успіху розведення сил на Донбасі.

Володимир Путін, президент Російської Федерації

Президент Російської Федерації Володимир Путін (фото з архіву)

Російський президент Володимир Путін заявив, що його український колега Володимир Зеленський не може забезпечити розведення сил у місті Золоте та селі Петрівське на Донбасі. Із такою заявою Путін виступив у п'ятницю, 11 жовтня, на розширеному засіданні Ради глав держав Співдружності незалежних держав (СНД) в Ашгабаті.

"Домовилися про розведення сил, але ніяк президент нинішній не може забезпечити розведення бойових підрозділів і техніки, не може. Під'їхали туди націоналістичні військові формування та публічно заявили: "Якщо армія піде з цих позицій, ми тоді станемо". Армія не йде", - зазначив Путін.

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Також російський президент зазначив, що представники самопроголошених республік декілька разів давали сигнал про готовність до розведення, але з українського боку не було "жодної відповіді". "Ось тут потрібен прояв політичної волі. Тому підтримувати, вважаю, потрібно не конкретних людей, а проваджувану ними політику", - резюмував Путін.

Тим часом, виступаючи на саміті, президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав інших лідерів СНД підтримати чинну владу в Україні. "Ви бачите тенденцію вже згорнути цю владу, скрутити, повалити, але ми маємо розуміти, хто після цього прийде до влади в Україні", - зазначив Лукашенко, додавши, що він та Путін "дуже занурені в цю проблему".

Нагадаємо, що 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив про зрив розведення сил у місті Золоте Луганської області та селі Петрівське Донецької області. Причиною зриву Пристайко назвав обстріли з боку бойовиків.

10 жовтня у Кремлі заявили, що зрушення в процесі розведення сил у населених пунктах Золоте та Петрівське є передумовою для проведення наступного саміту лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України.

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