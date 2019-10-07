Путін: Зеленський не може забезепечити розведення сил на Донбасі

Російський президент Володимир Путін заявив, що його український колега Володимир Зеленський не може забезпечити розведення сил у місті Золоте та селі Петрівське на Донбасі. Із такою заявою Путін виступив у п'ятницю, 11 жовтня, на розширеному засіданні Ради глав держав Співдружності незалежних держав (СНД) в Ашгабаті.

"Домовилися про розведення сил, але ніяк президент нинішній не може забезпечити розведення бойових підрозділів і техніки, не може. Під'їхали туди націоналістичні військові формування та публічно заявили: "Якщо армія піде з цих позицій, ми тоді станемо". Армія не йде", - зазначив Путін.

Також російський президент зазначив, що представники самопроголошених республік декілька разів давали сигнал про готовність до розведення, але з українського боку не було "жодної відповіді". "Ось тут потрібен прояв політичної волі. Тому підтримувати, вважаю, потрібно не конкретних людей, а проваджувану ними політику", - резюмував Путін.

Тим часом, виступаючи на саміті, президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав інших лідерів СНД підтримати чинну владу в Україні. "Ви бачите тенденцію вже згорнути цю владу, скрутити, повалити, але ми маємо розуміти, хто після цього прийде до влади в Україні", - зазначив Лукашенко, додавши, що він та Путін "дуже занурені в цю проблему".

Нагадаємо, що 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив про зрив розведення сил у місті Золоте Луганської області та селі Петрівське Донецької області. Причиною зриву Пристайко назвав обстріли з боку бойовиків.

10 жовтня у Кремлі заявили, що зрушення в процесі розведення сил у населених пунктах Золоте та Петрівське є передумовою для проведення наступного саміту лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України.