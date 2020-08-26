Путін заявив про створення резерву силовиків для допомоги Лукашенку

Росія на прохання президента Білорусі Олександра Лукашенка сформувала резерв співробітників правоохоронних органів, але поки утримується від його використання. Про це президент РФ Володимир Путін заявив у інтерв'ю телеканалу "Росія", опублікованому в четвер, 27 серпня, на сайті Кремля.

"Звичайно, у нас є зобов'язання перед Білоруссю, і Олександр Григорович Лукашенкотак і порушив питання. Він порушив питання про те, що хотів би, щоб ми надали, за необхідності, йому відповідну допомогу. Я сказав, що Росія виконає всі свої зобов'язання", - сказав Путін в інтерв'ю.

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"Олександр Григорович попросив мене сформувати певний резерв зі співробітників правоохоронних органів, і я це зробив", - додав Путін.

Водночас він зауважив, що ці сили поки не будуть використовуватися. "Але ми домовилися також, що він не буде використаний доти, доки ситуація не буде виходити з-під контролю, і поки екстремістські елементи, прикриваючись політичними гаслами, не перейдуть певних меж, не перейдуть до розбою, не почнуть підпалювати машини, будинки, банки, захоплювати адміністративні будівлі", - зазначив президент РФ.

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"Ми в розмові з Олександром Григоровичем дійшли висновку про те, що такої необхідності зараз немає, і, сподіваюся, її не буде, і тому цей резерв ми не використовуємо", - додав президент РФ.

Путін вважає, що білоруський ОМОН діяв ще стримано

Також Путін висловив своє ставлення до дій білоруських правоохоронних органів під час розгону протестувальників. Він висловив упевненість, що якщо десь і були порушення, то на це має відповідним чином реагувати закон. Але, на його думку, білоруські силовики діяли "досить стримано".

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"Якщо десь є порушення з боку будь-кого: чи з боку державних органів влади, правоохоронних органів, чи з боку тих, хто бере участь в акціях протесту, - якщо вони виходять за межі чинного закону, то і закон буде відповідним чином на це реагувати. До всіх закон повинен ставитися однаково. Але якщо бути об'єктивним, то я думаю, що правоохоронні органи Білорусі поводяться досить стримано, незважаючи ні на що. Подивіться, що в деяких країнах відбувається", - заявив Путін.

Нагадаємо, багато з білоруських протестувальників, яких затримували під час демонстрацій, згодом розповідали про безпрецедентну жорстокість білоруських силовиків.

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