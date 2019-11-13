Публічні слухання щодо імпічменту: дії Трампа шкодили національній безпеці США

Перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа відбулися у середу, 13 листопада, у комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США. Під час слухань свідчення давали виконуючий обов'язки посла США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника американського держсекретаря у справах Європи і Євразії Джордж Кент. Сесія тривала близько шести годин. Раніше і Тейлор, і Кент уже виступали перед конгресменами, але за зачиненими дверима.

Трамп діяв в "особистих політичних інтересах"

Відкриваючи слухання, голова комітету з розвідки (демократ від штату Каліфорнія) Адам Шифф висловив упевненість, що розслідування стосовно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина Хантера, на якому Трамп наполягав під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським 25 липня, не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

На думку Шиффа, Трамп "прагнув досягти своїх особистих політичних інтересів на шкоду національній безпеці США".

"Політично мотивоване розслідування"

Звертаючись до законодавців, заступник помічника держсекретаря Джордж Кент, своєю чергою, висловив упевненість, що Вашингтон за жодних обставин не повинен просити інші країни брати участь "у вибіркових, політично мотивованих розслідуваннях". При цьому Кент додав, що подібні "вибіркові дії" підривають принцип верховенства права.

Представник Держдепартаменту також зазначив, що, на його думку, офіційні американські особи ніколи не намагалися зам'яти розслідування щодо нафтогазової компанії Burisma Holdings, яка займається видобутком газу в Україні. До складу її ради директорів входив, зокрема, Хантер Байден.

За словами Кента, раніше він уже висловлював побоювання щодо того, що робота сина колишнього віцепрезидента США у цій компанії потенційно може призвести до конфлікту інтересів.

"Кампанія брехні" і два канали політики

Кент також висловив упевненість, що особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані та ряд інших офіційних осіб стояли за "кампанією брехні", покликаною зіпсувати репутацію Марі Йованович, яка на той момент була посолкою США в Україні, і змістити її з цієї посади.

Виконуючий обов'язки посла в Києві Вільям Тейлор також прокоментував дії Джуліані. За словами дипломата, на той момент фактично діяли одночасно два канали, які використовувалися Вашингтоном для просування своєї політики щодо України: "регулярний і нерегулярний".

Джуліані задіяв "нерегулярний" механізм, цілі якого "суперечили завданням багаторічної американської політики", вказав Тейлор.

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Байден цікавив Трампа більше, ніж Україна

Тейлор також розповів, що його неназваний помічник чув телефонну розмову між Трампом та послом США в ЄС Гордоном Сонландом 26 липня. Голова комітету Адам Шифф запитав у Тейлора, чи полягала важливість цієї розмови у тому, що Трампа більше цікавили розслідування, ніж сама країна-союзник США. На це питання Вільям Тейлор відповів: "Так, сер". За його словами, він не знав про цей телефонний дзвінок, коли свідчив у цьому самому комітеті за закритими дверима 22 жовтня.

Крім того, Тейлор заявив, що вважав "нелогічним" та "божевільним" прив'язувати надання військової допомоги Україні до виконання нею умови - просування розслідування стосовно політичного опонента, потенційного суперника Трампа на виборах-2020 Джо Байдена.

У своїх виступах і Кент, і Тейлор зробили акцент на шкоді репутації американських дипломатів, якої, на їхню думку, було завдано діями Трампа і його команди. Обидва доповідача відзначили, що американським чиновникам, які перебували з офіційними місіями за межами США, стало важче виконувати свою роботу. "Довіра до нас ґрунтується на повазі до Сполучених Штатів, і якщо цю повагу підірвано, нам важче виконувати свої завдання", - резюмував Тейлор.

"Він працює"

За словами речниці Дональда Трампа Стефані Грішем, президент США не стежив за відкритими слуханнями. "Не дивиться, він працює" - написала Грішем у електронному листі журналістам агенції АР. Пресслужба Білого дому також оприлюднила відео, у якому американський лідер назвав розслідування в рамках процедури імпічменту "найбільшим шахрайством в історії американської політики". Пізніше під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті він висловив упевненість, що співробітники ознайомлять його зі "звітом" про слухання.

Невдовзі після завершення слухань Трамп поспішив запевнити, що не пам'ятає жодної розмови зі Сондлендом 26 липня. Крім того, Трамп не виключив, що 14 листопада Білий дім може опублікувати розшифровку його найпершої телефонної розмови з Володимиром Зеленським, яка відбулася у квітні - одразу після виборів в Україні.