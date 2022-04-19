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Профспілки

Профспілки - неприбуткові об'єднання найманих працівників для відстоювання їхніх економічних, соціальних та культурних інтересів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Профспілки". Профспілковий рух бере свій початок в Англії кінця 18 столітті. Найбільшим профспілковим об'єднанням в Україні є Федерація профспілок України (ФПУ). На противагу ФПУ 2002 року в Україні було створено Національний форум профспілок України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Профспілки ФРН застерегли від експлуатації українських біженців на ринку праці

Профспілки ФРН застерегли від експлуатації українських біженців на ринку праці 19.04.2022

Фахівці застерігають від експлуатації українських біженців у ФРН як дешевої робочої сили. Об'єднання німецьких профспілок пропонує інформаційну підтримку, у тому числі - українською.
Профспілки Німеччини виступили проти енергетичного ембарго Росії

Профспілки Німеччини виступили проти енергетичного ембарго Росії 30.03.2022

Припинення імпорту енергоносіїв із Росії загрожує стрімким зростанням безробіття в ФРН, заявив член правління DGB Керцель. Ембарго навряд чи допоможе припинити війну РФ проти України, вважають у німецьких профспілках.
Відсторонення невакцинованих медиків - лікарням в Україні забракне персоналу?

Відсторонення невакцинованих медиків - лікарням в Україні забракне персоналу? 24.01.2022

З лютого всіх нещеплених працівників сфери охорони здоров’я відсторонюватимуть від роботи без збереження заробітної плати. DW розбиралася, що про це думають самі медики та як рішення вплине на надання послуг пацієнтам.
Підземний страйк: на Донбасі гірники двох шахт вимагають виплат

Підземний страйк: на Донбасі гірники двох шахт вимагають виплат 18.12.2021

Шахтарі на Донеччині організували підземний протест, вимагаючи виплатити їм зарплату. Наразі під землею перебуває 15 гірників, каже голова профспілки гірників Михайло Волинець.
В Україні хочуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19, але не для всіх

В Україні хочуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19, але не для всіх 29.09.2021

Держслужбовців різних рівнів та освітян в Україні хочуть зобов’язати робити щеплення проти COVID-19. Обов’язкова вакцинація буде умовою для продовження їхньої подальшої роботи. Профспілки погрожують протестами.

Французьке село, де переміг комунізм (07.09.2021) 07.09.2021

На півдні Франції є селище, де на виборах досі незмінно перемагають комуністи. Востаннє вони набрали понад 90 відсотків голосів, тоді як у середньому по Франції лише 3%. У чому особливість цього французького "острівця комунізму"?
Профспілка машиністів може наступного тижня провести ще один страйк у ФРН

Профспілка машиністів може наступного тижня провести ще один страйк у ФРН 11.08.2021

Німецька залізниця паралізована страйком машиністів локомотивів, який триватиме два дні. Профспілка машиністів заявляє, що наступного тижня може повторити страйк.
У Німеччині оголосили страйк машиністи локомотивів

У Німеччині оголосили страйк машиністи локомотивів 10.08.2021

Профспілка машиністів локомотивів GDL закликала своїх членів до страйку на німецькій залізниці Deutsche Bahn. Рух пасажирських потягів зупинять на дві доби, починаючи з ночі 11 серпня.
Швейцарія відмовилась від розробки рамкового договору з ЄС

Швейцарія відмовилась від розробки рамкового договору з ЄС 27.05.2021

Переговори між Щвейцарією та ЄС тривали з 2014 року, однак сторони не могли узгодити питання міграції та соціальні аспекти, пов'язані з переміщенням робочої сили.
Сутички на Першотравень у Парижі: 46 людей затримано

Сутички на Першотравень у Парижі: 46 людей затримано 02.05.2021

Демонстрації на День праці у столиці Франції переросли у сутички лівих екстремістів з поліцією. Під час зіткнень було затримано 46 осіб.
У День праці в Німеччині десятки тисяч людей вийшли на акції

У День праці в Німеччині десятки тисяч людей вийшли на акції 01.05.2021

Традиційно 1 травня акції організовували профспілки та ліві політичні сили, однак цього разу в Німеччині демонстрували і противники коронавірусних обмежень, а також байкери.
Біля колонії, де утримується Навальний, затримали медиків та журналістів

Біля колонії, де утримується Навальний, затримали медиків та журналістів 06.04.2021

Біля колонії у Покрові, в якій утримується російський опозиціонер Олексій Навальний, зібрались члени профспілки "Альянс лікарів", які вимагають надати політику медичну допомогу. Почались арешти.
У Женеві запровадять мінімальну зарплатню на рівні 23 франки на годину

У Женеві запровадять мінімальну зарплатню на рівні 23 франки на годину 27.09.2020

Жителі кантону Женева схвалили на референдумі відповідну ініціативу. Як стверджували профспілки, які висунули її, в Женеві неможливо жити гідно, заробляючи менше 23 франків на годину.
Голова профспілки гірників: За страйк під землею шахтарів викликає СБУ

Голова профспілки гірників: За страйк під землею шахтарів викликає СБУ 22.09.2020

Уже три тижні гірники Криворізького залізорудного комбінату відмовляються виходити на поверхню і вимагають переговорів з менеджментом. На перемовини ніхто не йде, каже голова профспілки гірників Михайло Волинець.
Як підприємства Білорусі страйкують проти Лукашенка

Як підприємства Білорусі страйкують проти Лукашенка 18.08.2020

У Білорусі страйкують понад 10 великих підприємств. Так вони висловлюють протест проти результатів президентських виборів. Хто саме підтримує цю акцію та що це означає для країни?
HRW: Законопроєкт про профспілки суперечить угоді про асоціацію ЄС-Україна

HRW: Законопроєкт про профспілки суперечить угоді про асоціацію ЄС-Україна 30.07.2020

Правозахисники впевнені, що зміни до закону про профспілки загрожують правам об'єднань і порушують зобов'язання України щодо дотримання стандартів праці. Також документ суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.
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