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Профспілки - неприбуткові об'єднання найманих працівників для відстоювання їхніх економічних, соціальних та культурних інтересів.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Профспілки". Профспілковий рух бере свій початок в Англії кінця 18 столітті. Найбільшим профспілковим об'єднанням в Україні є Федерація профспілок України (ФПУ). На противагу ФПУ 2002 року в Україні було створено Національний форум профспілок України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
З лютого всіх нещеплених працівників сфери охорони здоров’я відсторонюватимуть від роботи без збереження заробітної плати. DW розбиралася, що про це думають самі медики та як рішення вплине на надання послуг пацієнтам.
Правозахисники впевнені, що зміни до закону про профспілки загрожують правам об'єднань і порушують зобов'язання України щодо дотримання стандартів праці. Також документ суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.