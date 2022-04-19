Профспілки

Французьке село, де переміг комунізм (07.09.2021)

На півдні Франції є селище, де на виборах досі незмінно перемагають комуністи. Востаннє вони набрали понад 90 відсотків голосів, тоді як у середньому по Франції лише 3%. У чому особливість цього французького "острівця комунізму"?