 У Німеччині оголосили страйк машиністи локомотивів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині оголосили страйк машиністи локомотивів

Профспілка машиністів локомотивів GDL закликала своїх членів до страйку на німецькій залізниці Deutsche Bahn. Рух пасажирських потягів зупинять на дві доби, починаючи з ночі 11 серпня.

Lokführerstreik Berlin 6. Nov. 2014

Профспілка машиністів локомотивів GDL у вівторок, 10 серпня, закликала своїх членів до страйку на німецькій залізниці через тарифний конфлікт з компанією Deutsche Bahn.

Як повідомив голова профспілки Клаус Веселскі (Claus Weselsky), страйк мають розпочати вже у вівторок ввечері, о 19-й за місцевим часом, машиністи локомотивів вантажних потягів. У середу, 11 серпня, о другій ночі почнеться 48-годинний страйк машиністів локомотивів пасажирських потягів, а також інфраструктурних підрозділів Deutsche Bahn. Відновити перевезення залізничники планують вночі 13 серпня.

Читайте також: Німецька залізниця підрахувала збитки від руйнівної повені

Оскільки членами GDL є більшість машиністів локомотивів, пасажири під час страйку зіштовхнуться зі скасуванням численних потягів та запізненнями. Керівництво Deutsche Bahn піддало профспілку критиці за настільки термінове - менш ніж за добу до його початку - оголошення страйку. Останній значний страйк співробітники Deutsche Bahn проводили в грудні 2018 року.

Дивитись відео 01:49

Водневий потяг німецького виробництва: амбітні плани німців (03.12.2020)

Також за темою

21.07.2021 Hans Gabler, Leiter der des DB-Netzes in Köln, geht an unterspülten Bahngleisen entlang. Nach dem Hochwasser hat die Deutsche Bahn in der Eifel damit begonnen die Schäden an der Bahnstrecke zwischen Köln und Trier zu begutachten. +++ dpa-Bildfunk +++

Німецька залізниця підрахувала збитки від руйнівної повені 23.07.2021

За попередніми оцінками концерну Deutsche Bahn, залізничне сполучення на більшості ділянок, пошкоджених повенями в Німеччині, вдасться відновити до кінця року.

"Укрзалізниці" більше не потрібні поради Deutsche Bahn? (01.10.2020) 01.10.2020

Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне, оскільки в Європі вантажні залізничні перевезення "не настільки життєво важливі", як в Україні. DW зібрала факти про вантажоперевезення і залізницю в Німеччині.

A train conductor waits for a passengers at the train station in Kyiv, Ukraine, on Monday, June 1, 2020. Ukraine continued to ease its coronavirus restrictions Monday, lifting a ban on intercity travel and allowing gyms and swimming pools to reopen. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) |

Пом'якшення карантину: "Укрзалізниця" відновила пасажирські перевезення 01.06.2020

З 1 червня "Укразалізниця" запускає понад 40 потягів далекого сполучення та 214 приміських поїздів. Цей список розширюватиметься, запевнив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Реклама

Докладно

Таліби продовжують наступ

Військові успіхи "Талібану" і відповідальність ФРН

Німеччина тепер зобов'язана допомогти місцевому персоналу, пише Сандра Петерсманн.  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  