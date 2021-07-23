У Німеччині оголосили страйк машиністи локомотивів

Профспілка машиністів локомотивів GDL у вівторок, 10 серпня, закликала своїх членів до страйку на німецькій залізниці через тарифний конфлікт з компанією Deutsche Bahn.

Як повідомив голова профспілки Клаус Веселскі (Claus Weselsky), страйк мають розпочати вже у вівторок ввечері, о 19-й за місцевим часом, машиністи локомотивів вантажних потягів. У середу, 11 серпня, о другій ночі почнеться 48-годинний страйк машиністів локомотивів пасажирських потягів, а також інфраструктурних підрозділів Deutsche Bahn. Відновити перевезення залізничники планують вночі 13 серпня.

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Оскільки членами GDL є більшість машиністів локомотивів, пасажири під час страйку зіштовхнуться зі скасуванням численних потягів та запізненнями. Керівництво Deutsche Bahn піддало профспілку критиці за настільки термінове - менш ніж за добу до його початку - оголошення страйку. Останній значний страйк співробітники Deutsche Bahn проводили в грудні 2018 року.