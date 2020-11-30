Профспілка машиністів може наступного тижня провести ще один страйк у ФРН

Профспілка німецьких машиністів локомотивів GDL може на наступному тижні провести повторний страйк. "Чи будемо ми страйкувати далі і коли, вирішимо не вранці в п'ятницю, коли закінчимо страйк, а наступного тижня", - заявив вранці у середу, 11 серпня, керівник профспілки Клаус Веселскі (Claus Weselsky).

Тим часом у країні триває оголошений напередодні страйк машиністів локомотивів: значна кількість потягів скасовані або запізнюються. Компанія Deutsche Bahn повідомляє, що намагається вивести на колії чверть запланованих у розкладах потягів далекого сполучення.

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Нагадаємо, що страйк розпочали напередодні ввечері машиністи локомотивів вантажних потягів. У ніч на 11 серпня почався 48-годинний страйк машиністів локомотивів пасажирських потягів, а також інфраструктурних підрозділів Deutsche Bahn. Відновити перевезення залізничники планують вночі 13 серпня.

Профслілка німецьких машиністів локомотивів GDL вимагає підвищення зарлпат та незадоволена скороченням пенсійних виплат. Керівництво Deutsche Bahn піддало профспілку критиці за настільки термінове - менш ніж за добу до початку - оголошення страйку. Останній значний страйк співробітники Deutsche Bahn проводили в грудні 2018 року.