Протести у М'янмі: затримано понад 140 людей

У М'янмі у суботу, 27 лютого, відбулись протести проти військового перевороту. У найбільшому місті країни Янгун мітингарі зібрались на перехресті, де напередодні також відбулись сутички між демонстрантами та силовиками. "Що робить поліція? Вона захищає божевільного диктатора", - скандували демонстранти.

Силовики застосували гумові кулі для розгону мітингарів, повідомила агенція AFP. За даними поліції, під час протестів було затримано понад 140 людей, серед яких журналісти. В іншому кварталі було застосовано кілька гранат. У місті Моніва також стались сутички між мітингарями та правоохоронцями.

Раніше представник М'янми в ООН К'яу Мо Тун закликав світову спільноту вжити рішучих заходів щодо припинення військового правління в країні. Потрібна "максимально рішуча реакція міжнародної спільноти для негайного припинення військового перевороту, припинення репресій щодо невинних людей, повернення державної влади народу та відновлення демократії", - заявив він під час виступу на Генеральній Асамблеєї ООН.

Представник М'янми закликав членів ООН не визнавати військовий уряд у країні та не співпрацювати з ним. Одразу після цієї заяви його звільнили. К'яу Мо Тун більше не представляє М'янму в ООН, повідомив державний телеканал у суботу. Дипломат "не виконував накази та вказівки держави" і "зрадив країну", йдеться в заяві.

Протестувальники у місті Янгун

Військовий переворот та протести у М'янмі

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Також в країні продовжують відключати інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків. Під час протестів у М'янмі загинуло щонайменше п'ять людей.