Протести в Білорусі

Протести час від часу трапляються також у Білорусі. Влада, як правило, реагує забороною та арештами.

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