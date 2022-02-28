Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Протести час від часу трапляються також у Білорусі. Влада, як правило, реагує забороною та арештами.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "протести в Білорусі". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Унаслідок переслідування в Білорусі опонентів режиму Олександра Лукашенка Україна стала прихистком для щонайменше 3000 білорусів. Більшість з них, однак, усе ще не мають дозволів на перебування в Україні. А українська влада, схоже, приязна до білорусів лише на словах...
Від режиму Олександра Лукашенка втікають спортсмени. Найбільш резонансний випадок - ситуація навколо легкоатлетки Христини Тимановської. А от ще одна історія білоруських спортсменів, які були змушені втекти з Білорусі до Німеччини.