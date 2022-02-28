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Протести в Білорусі

Протести час від часу трапляються також у Білорусі. Влада, як правило, реагує забороною та арештами.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "протести в Білорусі". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Білоруська влада заявляє про успіх референдуму щодо поправок до конституції

Білоруська влада заявляє про успіх "референдуму" щодо поправок до конституції 28.02.2022

Як заявляє ЦВК Білорусі, на "референдумі" громадяни підтримали зміни до конституції. За даними режиму, "за" проголосували понад 65 відсотків виборців. Голосування не визнають опозиція і міжнародна спільнота.
Що говорять про стратегію опозиції на референдумі у Білорусі

Що говорять про стратегію опозиції на референдумі у Білорусі 02.02.2022

Білоруська опозиція закликає громадян прийти на референдум та зробити бюлетень недійсним. Але цей план підтримують не всі. Що про це думають влада, експерти і самі білоруси - у статті DW.
З чого стріляли у протестувальників і звідки зброя у Лукашенка? Нові дані

З чого стріляли у протестувальників і звідки зброя у Лукашенка? Нові дані 19.01.2022

Яку зброю та спецзасоби використовувала влада в Мінську для розгону акцій протесту, і де все це купувалося? Відповіді на ці запитання містяться у доповіді FIDH.

Світлана Алексієвич: Шлях до свободи в Білорусі ще довгий

Світлана Алексієвич: Шлях до свободи в Білорусі ще довгий 06.01.2022

Нобелівська лауреатка, білоруська письменниця Світлана Алексієвич розповіла DW про нову книжку, як пережила протести в Білорусі та чим займається, живучи в Берліні.
Відомі учасники білоруського протесту про нове життя в Україні

Відомі учасники білоруського протесту про нове життя в Україні 26.11.2021

Як живуть білоруси, які стали відомими під час протестів і змушені виїхати з країни через переслідування? DW поговорила з двома відомими учасниками протестів, які осіли в Україні.
Коментар: Зневага Лукашенка до людей не знає меж

Коментар: Зневага Лукашенка до людей не знає меж 07.09.2021

У Білорусі ув'язнені Колесникова та Знак - Лукашенко боїться демократичних активістів і намагатиметься їх "зламати". Саме тому ЄС має нарощувати тиск, пише оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Суд у Мінську визнав екстремістським видання Tut.by

Суд у Мінську визнав екстремістським видання Tut.by 13.08.2021

У МВС Білорусі стверджують, що видання Tut.by нібито розпалює соціальну ворожнечу. Журналісти оскаржать вердикт суду, який визнав ресурс екстремістським.

Замість допомоги - штрафи: Україна ускладнює життя біженцям з Білорусі? (10.08.2021) 10.08.2021

Унаслідок переслідування в Білорусі опонентів режиму Олександра Лукашенка Україна стала прихистком для щонайменше 3000 білорусів. Більшість з них, однак, усе ще не мають дозволів на перебування в Україні. А українська влада, схоже, приязна до білорусів лише на словах... 
Берлін обіцяє підтримувати народ Білорусі

Берлін обіцяє підтримувати народ Білорусі 09.08.2021

У річницю початку протестів у Білорусі Берлін пообіцяв підтримку її народу в боротьбі за повагу демократичних цінностей і основних прав людини.
Рік протестів, кризи, репресій. Чи є вихід з білоруського глухого кута?

Рік протестів, кризи, репресій. Чи є вихід з білоруського глухого кута? 09.08.2021

Минув рік з моменту початку протестів у Білорусі, але репресії тільки посилюються. ЄС потрібно більше рішучості, а білорусам - продовжувати опір режиму, кажуть опитані DW експерти.

Лукашенко і спортсмени: куди і чому вони втікають з Білорусі (відео)

Лукашенко і спортсмени: куди і чому вони втікають з Білорусі (відео) 09.08.2021

Ситуація з легкоатлеткою Христиною Тимановською показує: режим Лукашенка і далі втрачає підтримку в лавах спортсменів. А от ще одна історія спортсменів, які були змушені втекти з Білорусі до Німеччини.

Як Лукашенко ховає спорт: розповідь атлетів-втікачів з Білорусі (06.08.2021) 06.08.2021

Від режиму Олександра Лукашенка втікають спортсмени. Найбільш резонансний випадок - ситуація навколо легкоатлетки Христини Тимановської. А от ще одна історія білоруських спортсменів, які були змушені втекти з Білорусі до Німеччини.

Тимановська не проситиме політичний притулок у Польщі

Тимановська не проситиме політичний притулок у Польщі 05.08.2021

Білоруська спортсменка Христина Тимановська заявила, що не має наміру просити політичний притулок у Польщі. Вона здивована, що ситуація з нею переросла зі спортивного в політичний скандал.
У Мінську відбулося перше засідання суду над опозиціонеркою Марією Колесниковою

У Мінську відбулося перше засідання суду над опозиціонеркою Марією Колесниковою 04.08.2021

Мінський обласний суд почав розглядати кримінальну справу щодо членів Координаційної ради опозиції Марії Колесникової та Максима Знака. Суд засідає в закритому режимі.
Білорусь покинув ще один спортсмен, він поїхав до України

Білорусь покинув ще один спортсмен, він поїхав до України 04.08.2021

Гандболіст Костянтин Яковлєв брав активну участь у протестах у Білорусі та відбув 15-денний арешт у червні. Він заявив про тиск і загрозу кримінального переслідування.
Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство

Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство 01.08.2021

"Боротьба білоруського народу повинна стати нашою спільною справою, а його перемога - увійти в історію", - заявила Марія Колесникова в письмовому інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.
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