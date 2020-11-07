Протести в Білорусі: правозахисники повідомляють про понад 800 затриманих

У Білорусі зростає кількість затриманих під час проведених у неділю, 8 листопада, акцій протесту в Мінську та низці інших міст. Згідно з даними правозахисного центру "Вясна", кількість затриманих осіб перевищила 800 осіб. Список з іменами затриманих постійно актуалізується.

Крім Мінська, про затримання повідомляється в Ляховичах, Гомелі, Бобруйську, Жлобині, Вітебську. Акція солідарності пройшла також у місті Смолевичі в Мінській області, повідомляє "Бєлсат".

Раніше цього дня в Мінську розпочався несанкціонований владою опозиційний "Марш народовладдя". Учасники акції спочатку планували зібратися в районі площі Свободи, але правоохоронці провели там низку затримань. Згодом основній масі протестувальників вдалося зібратися в районі стели "Мінськ - місто-герой", але силовики розігнали їх. Відомо про затримання в цьому районі, передає інформагенція "Інтерфакс".

Протести в Білорусі, 8 листопада

Група протестувальників, які не змогли підійти до стели, вирушила колоною проспектом Машерова, зазначив телеканал "Бєлсат". Телеканал оцінив чисельність колони в 3,5 тисячі осіб. Сам проспект був перекритий силовиками зі щитами, додає Onliner.by. Ресурс TUT.BY оприлюднив відео з колоною демонстрантів.

Як повідомлялося, ще до початку акції протесту до центральної частини міста було стягнуто багато спецтехніки, зокрема водометів, автозаків та інших спецзасобів.

Тим часом білоруська асоціація журналістів повідомила про затримання фотокореспондента видання "Комсомольська правда в Білорусі" Святослова Зоркого та журналіста російського агентства "Спутник" Віктора Толочки. Також затриманий журналіст БєлаПАН Ян Авсеюшкін.

Після 16:00 за місцевим часом мінський метрополітен повідомив про відновлення повноцінної роботи всіх станцій "підземки" столиці, передає "Інтерфакс".

Нагадаємо, 7 листопада у Мінську відбулася несанкціонована акція протесту медиків, незгодних з політикою влади і підсумками президентських виборів, а також традиційний "Марш жінок". Під час обох акцій правоохоронці затримали десятки осіб. Минулої неділі, 1 листопада, білоруські правоохоронці затримали кілька сотень осіб.

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Згодом у ЄС затвердили запровадження санкцій щодо Олександра Лукашенка та ще 14 білоруських посадовців.

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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Послання для Лукашенка Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Біло-червоно-білий прапор як символ протестів Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Як використовують головний символ протесту в Білорусі Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Мирна революція в кожному дворі Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Мінські "діджеї змін" В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Одяг на балконі - з політичним підтекстом Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Назви ЗМІ - на сміттєвих баках На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Написи на стінах - популярна форма протесту Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Колективні графіті Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Політична боротьба на рівні символів Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Протести в Білорусі тривають Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка. Автор: Наталія Позднякова

