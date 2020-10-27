Протести у Мінську: вже понад 50 затриманих демонстрантів

У Білорусі тривають масові протести після президентських виборів 9 серпня і оголошення перемоги Олександра Лукашенка. Чергова масова акція під назвою "Марш народного самоврядування" має відбутися у Мінську та інших білоруських містах у неділю, 8 листопада. Його початок було заплановано на 12 годину за місцевим часом. За повідомленням білоруських ЗМІ, біля стели "Мінськ - місто-герой" вже зібралося кілька тисяч осіб.

Ще перед початком акції зранку у неділю білоруські ЗМІ повідомили про перші затримання та стягування до Мінська силовиків та спецтехніки. Правозахисний центр "Вясна" повідомив про понад 50 затриманих.

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Бронемашини у центрі Мінська

Як повідомляє "Інтерфакс", у центрі Мінська помічені автозаки, водомети, близько 10 бойових машин піхоти (БМП), а також броньовані розвідувально-дозорні машини (БРДМ) з акустичною установкою масового оповіщення. А довкола Палацу республіки на Жовтневій площі в центрі Мінська силовики встановлюють металеву огорожу.

Окрім того, вже традиційно у день недільних протестів повідомляється про закриття низки станцій метро у Мінську на вхід та вихід. Таким чином влада намагається ускладнити пересування протестувальників.

Тихановська обіцяє продовжувати до перемоги

Одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановська підтримала людей, що збираються на "Марш народного самоврядування". "Режим не хоче давати нам право вирішувати, що буде далі з нашою країною. Але ми заслужили це право, і ми продовжуватимемо до самої перемоги", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Тихановської. "Кожен ваш крок - це крок до нової вільної Білорусі", - резюмувала Тихановська.

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Напередодні, 7 листопада, у Мінську відбулася несанкціонована акція протесту медиків, незгодних з політикою влади і підсумками президентських виборів, а також традиційний "Марш жінок". Під обох акцій правоохоронці затримали десятки осіб. Минулої неділі, 1 листопада, білоруські правоохоронці затримали кілька сотень осіб за участь в акціях протесту, які влада країни вважає незаконними.

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.