 Протести у Мінську: вже понад 50 затриманих демонстрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2020

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Новини

Протести у Мінську: вже понад 50 затриманих демонстрантів

До центру Мінська стягують силовиків та спецтехніку, почалися перші затримання учасників несанкціонованої акції протесту.

Акція протесту в Мінську, жовтень 2020 року

Акція протесту в Мінську, жовтень 2020 року

У Білорусі тривають масові протести після президентських виборів 9 серпня і оголошення перемоги Олександра Лукашенка. Чергова масова акція під назвою "Марш народного самоврядування" має відбутися у Мінську та інших білоруських містах у неділю, 8 листопада. Його початок було заплановано на 12 годину за місцевим часом. За повідомленням білоруських ЗМІ, біля стели "Мінськ - місто-герой" вже зібралося кілька тисяч осіб.

Ще перед початком акції зранку у неділю білоруські ЗМІ повідомили про перші затримання та стягування до Мінська силовиків та спецтехніки. Правозахисний центр "Вясна" повідомив про понад 50 затриманих.

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Бронемашини у центрі Мінська

Як повідомляє "Інтерфакс", у центрі Мінська помічені автозаки, водомети, близько 10 бойових машин піхоти (БМП), а також броньовані розвідувально-дозорні машини (БРДМ) з акустичною установкою масового оповіщення. А довкола Палацу республіки на Жовтневій площі в центрі Мінська силовики встановлюють металеву огорожу.

Окрім того, вже традиційно у день недільних протестів повідомляється про закриття низки станцій метро у Мінську на вхід та вихід. Таким чином влада намагається ускладнити пересування протестувальників.

Тихановська обіцяє продовжувати до перемоги

Одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановська підтримала людей, що збираються на "Марш народного самоврядування". "Режим не хоче давати нам право вирішувати, що буде далі з нашою країною. Але ми заслужили це право, і ми продовжуватимемо до самої перемоги", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Тихановської. "Кожен ваш крок - це крок до нової вільної Білорусі", - резюмувала Тихановська.

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Напередодні, 7 листопада, у Мінську відбулася несанкціонована акція протесту медиків, незгодних з політикою влади і підсумками президентських виборів, а також традиційний "Марш жінок". Під обох акцій правоохоронці затримали десятки осіб. Минулої неділі, 1 листопада, білоруські правоохоронці затримали кілька сотень осіб за участь в акціях протесту, які влада країни вважає незаконними.

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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