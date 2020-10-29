Протести біля КСУ: як двір суду презервативами закидали

"Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова!" - на такий заклик антикорупційних організацій та низки політичних партій відгукнулось близько тисячі людей, які у п'ятницю, 30 жовтня, прийшли до будівлі Конституційного Суду України. Демонстранти вимагали відставки суддів та "перезавантаження КСУ" і відкритого конкурсу на ці посади. Пікетники тримали плакати "КСУ у відставку!", "Декларації та підзвіність!", "Ні корупції і свавіллю!", "Майдан: крадеться!" та інші.

Ця акція протесту стала відповіддю на рішення КСУ, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Рішення було опубліковано 28 жовтня. Після цього НАЗК заявило про закриття реєстру електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень щодо посадовців.

Заклики до відставки суддів КСУ

У своєму виступі на імпровізованому мітингу перед будівлею КСУ один з лідерів парламентської фракції партії "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що зробив подання про порушення кримінального провадження проти суддів КСУ за ознаками державної зради та замаху на узурпацію влади. "Це є сценарій, написаний Росією і Коломойським, який зрежисований з офісу президента України", - заявив депутат.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив на мітингу про крайню необхідність термінового "розпуску цього КСУ", доки він не виніс ще цілої низки скандальних рішень. "Але хай це краще зробить парламент у неідеально конституційний спосіб, ніж це зробить вулиця в критично незаконний спосіб", - застеріг Шабунін.

Учасники пікету вийшли на проїжджу частину вулиці Жилянської. Поліції довелося зупинити рух транспорту на цій ділянці. Чимало водіїв авто, які були змушені об'їжджати перекриту ділянку, сигналили, висловлюючи таким чином солідарність з пікетниками. Активісти скандували гасла "Чемодан, вокзал, Ростов" і "Ганьба!". Згодом вони запалили фаєри і підірвали домові шашки. Будівлю КСУ затягнуло димом.

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Фаєри та презервативи

Згодом пікетники закидали двір суду презервативами. Як зазначили організатори акції, це було символом "справжньої сутності суддів КСУ". Обурені пікетники вигукували антипрезидентські гасла й вимагали негайного реагування на "сваволю КСУ". Окремі учасники пікету висловлювали побоювання щодо нових рішень суду, які "зведуть нанівець всі досягнення Євромайдану".

Організатори акції вимагали виходу до них голови КСУ Олександра Тупицького. Але замість нього до пікетників вийшов службовець, який представився начальником охорони КСУ. Це спричинилося до нового вибуху обурення пікетників і нових запалювань фаєрів і димових шашок.

Численні поліцейські та бійці Національної гвардії України оточили паркан, що огороджує споруду КСУ, але не вдавалися до жодних дій проти пікетників. Ярослав Юрчишин закликав присутніх бути активними і використати своє конституційне право на протест. "Ми маємо право на протест і не будемо мовчати. Ми будемо протестувати всіма законними способами!" – заявив депутат. Акція тривала понад три години. Ще до її остаточного завершення люди стали поступово розходитися, а поліція поновила рух транспорту.

29 жовтня свою тривогу з приводу рішення КСУ висловили посли країн "Великої сімки" в Україні. "Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції гідності", - ішлося в заяві. Того ж дня Кабінет Міністрів України зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки.

