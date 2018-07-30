 Прокурор: Манафорт ставив себе та свої гроші над законом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

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Новини

Прокурор: Манафорт ставив себе та свої гроші над законом

Слухання у справі Пола Манафорта розпочато. Сторона обвинувачення вважає, що політтехнолог ставив себе над законом, а також відкрив 30 рахунків у трьох країнах, щоб приховати доходи від роботи в Україні.

Пол Манафорт

Пол Манафорт (архівне фото)

Колишній піарник екс-президента України Віктора Януковича і колишній глава штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт постав перед федеральним судом у місті Александрія, штат Вірджинія, у вівторок, 31 липня. Перед вступним словом сторін обвинувачення і захисту було також обрано присяжних - шість чоловіків і шість жінок.

Скетч першого судового засідання у справі Манафорта

Скетч першого судового засідання у справі Манафорта

Прокурор у справі Манафорта заявив, що той "ставив себе і свої гроші над законом". "Докази продемонструють, що Пол Манафорт відкрив 30 рахунків у трьох іноземних державах, щоб отримати та приховати отриманий в Україні дохід", - цитує федерального прокурора інформагенція Reuters. За словами сторони обвинувачення, усі обвинувачення проти підсудного зводяться до одного: "він брехав".

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Помічник екс-глави передвиборного штабу Трампа Костянтин Килимник був залучений в розробку Полом Манафортом проросійської політичної стратегії, повідомляє AP. (03.07.2018)

Нагадаємо, що Манафорта обвинувачують в ухилянні від сплати податків в період роботи лобістом на українську "Партію регіонів" і колишнього президента Віктора Януковича. Він нібито відмивав свої гонорари через офшори. За даними спецпрокурора Роберта Мюллера, Манафорт отримав за роботу на колишню українську владу 60 мільйонів доларів, передає Bloomberg. Після того, як Янукович в 2014 році втік з України, доходи Манафорта різко впали.

Розслідування зосереджено на консалтинговій роботі Манафорта в Україні і лише коротко торкається його участі в президентській кампанії. Мюллер планує викликати на засідання 35 свідків. Окрім того, свідчитиме колишній партнер Манафорта - лобіст Рік Гейтс.

Обвинувачення Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу було висунено в жовтні 2017 року. В обвинувальному висновку зазначалося, що Манафорт впродовж кількох років лобіював інтереси тодішнього президента України Віктора Януковича та Партії регіонів, не будучи зареєстрованим у США в якості "іноземного агента", а також був причетний до відмивання коштів, ухиляючись від сплати податків.

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Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)

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Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)  

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