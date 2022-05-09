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Притулок – місце, де можна перебувати або жити певний час.
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Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.
До війни Туреччина була улюбленим місцем відпочинку українських туристів. Нині замість туристів з України - біженці. Їм важко бачити радісно налаштованих туристів із Росії, яка розв'язала війну проти України.
Понал 2,7 мільйона громадян України виїхали за кордон від початку війни, повідомляє ООН. Українські переселенці розсіялися по всьому світу. Ось як українців приймають Польща, Молдова, Німеччина, Ізраїль і Великобританія.
Дедалі більше українців рятуються від війни, котру розпочала Російська Федерація в Україні. Для них Рада Євросоюзу домовилася активувати тимчасовий захист. DW пояснює, на кого він поширюється, як ним скористатися і які права надає.