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Притулок

Притулок – місце, де можна перебувати або жити певний час.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "притулок". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

"Маленька Україна" у Бразилії приймає українських біженців (06.05.2022) 06.05.2022

У Бразилії є своя "Маленька Україна", яка нині радо приймає українських біженців. Понад три чверті з 52 000 мешканців міста хоча б трохи розмовляють українською.

Українські біженці поруч з російськими туристами на курортах у Туреччині (29.04.2022) 29.04.2022

До війни Туреччина була улюбленим місцем відпочинку українських туристів. Нині замість туристів з України - біженці. Їм важко бачити радісно налаштованих туристів із Росії, яка розв'язала війну проти України.
США запускають гуманітарну програму для прийому біженців з України

США запускають гуманітарну програму для прийому біженців з України 21.04.2022

Нова програма гуманітарного захисту передбачає необхідність спонсорства українців, які хочуть отримати притулок у США. За словами президента країни Джо Байдена, вона буде швидкою та простою.
Як живуть українські біженці в російських сім'ях у Німеччині

Як живуть українські біженці в російських сім'ях у Німеччині 12.04.2022

З початку війни РФ проти України понад 300 тисяч людей знайшли притулок у ФРН. Деяких із них прихистили сім'ї вихідців із Росії. Як їм живеться разом і чи вдається уникати конфліктів?

Як від війни рятують тварин у Харкові (09.04.2022) 09.04.2022

На вулицях Харкова вже багато бездоглядних тварин. Чому деякі біженці не можуть їх забрати з собою?
Польський план порятунку України: десять пунктів для завершення війни

Польський план порятунку України: десять пунктів для завершення війни 26.03.2022

Серед пропозицій, які спільно висунули Польща, Словенія та Чехія, відключення всіх російських банків від SWIFT, притулок для військових РФ, які відмовляються виконувати накази Кремля, та відмова у візах ЄС для росіян.
Домашні тварини під час війни

Домашні тварини під час війни 18.03.2022

Залишаючи рідні місця, люди намагаються не кидати своїх котів, собак та інших домашніх улюбленців. Ті, хто лишається в Україні, рятуються в бомбосховищах разом з улюбленцями.

Як українським біженцям знайти житло у Німеччині

Як українським біженцям знайти житло у Німеччині 18.03.2022

Сотні тисяч українців прибувають до Німеччини у пошуках захисту від війни. Які шанси знайти житло, де отримати субсидію і як не потрапити у халепу - у статті DW.
Канада відкрила міграційну програму для українців

Канада відкрила міграційну програму для українців 18.03.2022

Після повномасштабного вторгнення РФ Канада пропонує українцям прискорений шлях отримання права проживання у країні до трьох років, працевлаштування та навчання.
Біженці з України у Німеччині: що треба знати про реєстрацію, житло, виплати (17.03.2022)

Біженці з України у Німеччині: що треба знати про реєстрацію, житло, виплати (17.03.2022) 17.03.2022

Дедалі більше українців тікають від війни до Німеччини. Що варто знати, приїжджаючи до ФРН? Як реєструватися, отримати житло і фінансову допомогу? Пояснення DW.

Як Литва разом з Бундесвером посилює кордон з Калінінградом - Європа у фокусі (16.03.2022)

Як Литва разом з Бундесвером посилює кордон з Калінінградом - "Європа у фокусі" (16.03.2022) 16.03.2022

Україна: як рятують дітей та сиріт від війни. Молдова: як живе село, оточене проросійським Придністров'ям. Литва: як посилюють війська на кордоні з Калінінградською областю.
На яких умовах приймають українських біженців різні країни? (15.03.2022)

На яких умовах приймають українських біженців різні країни? (15.03.2022) 15.03.2022

Понал 2,7 мільйона громадян України виїхали за кордон від початку війни, повідомляє ООН. Українські переселенці розсіялися по всьому світу. Ось як українців приймають Польща, Молдова, Німеччина, Ізраїль і Великобританія. 
Нова Зеландія готова прийняти чотири тисячі українців

Нова Зеландія готова прийняти чотири тисячі українців 15.03.2022

Як зазначається на сайті уряду, Нова Зеландія пропонує 4000 спеціальних віз тим біженцям з України, члени родин яких проживають в країні.
Біженці з України і тимчасовий захист у ЄС: що варто знати (05.03.2022)

Біженці з України і тимчасовий захист у ЄС: що варто знати (05.03.2022) 05.03.2022

Дедалі більше українців рятуються від війни, котру розпочала Російська Федерація в Україні. Для них Рада Євросоюзу домовилася активувати тимчасовий захист. DW пояснює, на кого він поширюється, як ним скористатися і які права надає.
Німеччина приймає біженців з України за спрощеною процедурою

Німеччина приймає біженців з України за спрощеною процедурою 03.03.2022

Сотні тисяч українців стали біженцями внаслідок війни, розв'язаної Росією. Більшість знаходять притулок у Польщі та інших сусідніх країнах. Але й у ФРН дедалі більше біженців із України.
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