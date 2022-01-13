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Приватизація - передача або продаж державної власності в приватні руки.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Приватизація". В Україні процес приватизації розпочався в 1992 році й триває досі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Верховна Рада незабаром має розблокувати "велику приватизацію" в Україні. Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та про реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою Дмитром Сенниченком.
35 виправних закладів планує продати Міністерство юстиції України. Пояснення - більшість закладів вже давно законсервовані і не працюють. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Від успішного продажу цієї в'язниці залежить доля цілої реформи приватизації в'язниць, кажуть у мін'юсті. Втім, громадські активісти скептичні до цієї ідеї.
Усі збиткові державні шахти в Україні ліквідують, виставлять на продаж чи змінять їхнє призначення до 2030 року. Пілотний проєкт туристичного кластеру в одній із копалень Червонограду вже у розробці. Але що буде з шахтарями? Дивіться репортаж DW з-під землі.