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Приватизація

Приватизація - передача або продаж державної власності в приватні руки.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Приватизація". В Україні процес приватизації розпочався в 1992 році й триває досі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ДБР заявили про арешт усіх акцій заводу Більшовик у Києві

У ДБР заявили про арешт усіх акцій заводу "Більшовик" у Києві 13.01.2022

Арешт накладено через кримінальне провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна під час приватизації заводу. Раніше продаж "Більшовика" називали першим успішним прикладом "великої приватизації".
Голова Фонду держмайна України Сенниченко йде у відставку

Голова Фонду держмайна України Сенниченко йде у відставку 18.11.2021

Дмитро Сенниченко стверджує, що його рішення не пов'язане з приватизацію заводу "Більшовик". За словами ще чинного голови ФДМУ, завод продали законно. Проте цю угоду зараз перевіряє Антимонопольний комітет.
30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео)

30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною?

Зеленський пропонує створити реєстр олігархів

Зеленський пропонує створити реєстр олігархів 03.06.2021

Президент України вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується створити реєстр олігархів. Вирішувати, кого вносити до такого реєстру, буде РНБО.
Ощадбанк готують до приватизації: які зміни очікують клієнтів?

"Ощадбанк" готують до приватизації: які зміни очікують клієнтів? 23.04.2021

Уряд України має намір приєднати "Ощадбанк" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Такий крок необхідний для приватизації цього кредитно-фінансового інституту. Чого очікувати клієнтам?

Голова ФДМУ назвав компанії, які підлягатимуть приватизації у першу чергу

Голова ФДМУ назвав компанії, які підлягатимуть приватизації у першу чергу 23.03.2021

Як повідомив в інтерв'ю DW голова ФДМ України Дмитро Сенниченко, першою компанією у черзі на приватизацію має стати "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - один із найбільших виробників титану в світі.
Голова ФДМ про приватизацію: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути

Голова ФДМ про приватизацію: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути 23.03.2021

Верховна Рада незабаром має розблокувати "велику приватизацію" в Україні. Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та про реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою Дмитром Сенниченком.
Суд у Києві арештував 100 відсотків акцій Мотор Січ - СБУ

Суд у Києві арештував 100 відсотків акцій "Мотор Січ" - СБУ 20.03.2021

Майно і увесь обсяг акцій виробника авіадвигунів "Мотор Січ" були арештовані рішенням Шевченківського районного суду Києва.
Зеленський анонсував аудит приватизації надр і стратегічних підприємств

Зеленський анонсував аудит приватизації надр і стратегічних підприємств 12.03.2021

В Україні проведуть розслідування законності приватизації стратегічних підприємств і надр окремими особами, повідомив Зеленський. Ними займуться правоохоронні органи та держслужба геології та надр.

В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО? (відео)

В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО? (відео) 22.02.2021

35 в'язниць планує продати мін'юст України. Мовляв, більшість закладів вже давно законсервовані і не працюють. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Громадські активісти скептичні.

В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО (19.02.2021) 19.02.2021

35 виправних закладів планує продати Міністерство юстиції України. Пояснення - більшість закладів вже давно законсервовані і не працюють. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Від успішного продажу цієї в'язниці залежить доля цілої реформи приватизації в'язниць, кажуть у мін'юсті. Втім, громадські активісти скептичні до цієї ідеї.

В Україні у 2021 році побудують нові СІЗО

В Україні у 2021 році побудують нові СІЗО 30.12.2020

Міністр юстиції Денис Малюська також повідомив, що наступного року в Україні приватизують щонайменше чотири в'язниці.
Зеленський похвалився історичними реформами в 2020 році

Зеленський похвалився "історичними реформами" в 2020 році 11.12.2020

За словами президента України, влада ухвалила закон про ринок землі, зробила податкову систему прозорішою і "розпочала відкриту приватизацію".

Українських шахтарів залишать без роботи: туризм замість шахт (03.12.2020) 04.12.2020

Усі збиткові державні шахти в Україні ліквідують, виставлять на продаж чи змінять їхнє призначення до 2030 року. Пілотний проєкт туристичного кластеру в одній із копалень Червонограду вже у розробці. Але що буде з шахтарями? Дивіться репортаж DW з-під землі. 

Фонд держмайна повідомив про завершення приватизації готелю Дніпро

Фонд держмайна повідомив про завершення приватизації готелю "Дніпро" 15.09.2020

14 вересня до державного бюджету надійшли понад 1,1 мільярда гривень від приватизації готелю "Дніпро", аукціон щодо якого було проведено 15 липня. Переможець виконав усі вимоги, повідомив Фонд держмайна України.
Приватизація: готель Дніпро в центрі Києва продали за понад мільярд гривень

Приватизація: готель "Дніпро" в центрі Києва продали за понад мільярд гривень 15.07.2020

Фонд держмайна продав на аукціоні готель "Дніпро" у Києві за 1 мільярд 111 мільйонів гривень компанії "Смартленд". Це в 13,7 разів більше за стартову ціну лота, яка становила 80,923 мільйона гривень.
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