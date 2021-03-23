"Ощадбанк" готують до приватизації: які зміни очікують клієнтів?

Уряд погодив і спрямував до парламенту проєкт закону про входження "Ощадбанку" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У разі схвалення депутатами цього документу розмір гарантованої суми для вкладників банку становитиме 200 тисяч гривень. Нині ж депозити у випадку банкрутства "Ощадбанку" гарантовані державою в повному обсязі, тобто 100 відсотків, незалежно від суми. Зміни необхідні для проведення часткової приватизації "Ощадбанку". Навіщо хочуть продати держбанк та що очікувати клієнтам, з’ясовувала DW.

Стратегія уряду

Сьогодні в банківській системі України функціонує 73 банки, з яких три повністю державні - "Ощадбанк", "Укрексімбанк" та "ПриватБанк". Ще один - "Укргазбанк" належить державі на 94,94 відсотка. Разом ці фінустанови володіють найбільшими активами банківської системи - їхня частка, за даними НБУ, становить 52,6 відсотка.

Уряд же хоче до 2025 року зменшити частку держави до 25 відсотків. Згідно з ухваленою торік стратегією, через чотири року у власності держави має залишитися 55 відсотків "Ощадбанку" та 80 відсотків "Укрексімбанку", на які припадатиме 24 відсотки ринку.

Мета цього плану - зменшити ризик політичного впливу та корупції, переконаний експерт з корпоративного управління Київської школи економіки Дмитро Яблоновський. "Допоки держава залишатиметься власником банків, є ризик того, що банки будуть кредитувати бізнес, наближених до влади політиків. Як наслідок - збитки та негативний вплив на конкурентне середовище. Збитки покриваються докапіталізацією коштом платників податків", - пояснює він у розмові з DW.

За останні шість років тільки "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" докапіталізували приблизно на 40 мільярдів, а до бюджету вони принесли набагато менше, констатував у розмові з DW асоційований експерт київського Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Євген Дубогриз.

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Міжнародні фінустанови заходять у капітал

У рамках реалізації урядової стратегії нещодавно Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та "Укрексімбанк" підписали кредитну угоду на 30 мільйонів євро. Передбачено, що IFC може конвертувати позику на 20 відсоткову частку в акціонерному капіталі "Укрексімбанку". Також лунають заяви про виставлення на продаж найбільшого банку країни - "ПриватБанку". Однак невідомо, чи є зацікавлені інвестори.

Інша справа "Ощадбанк" - Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявляє про готовність увійти в капітал українського держбанку. Нині ж ЄБРР перебуває на стадії обговорення з українською владою інвестицій, які мають прискорити приватизацію у найближчі роки, заявили DW у європейській фінустанові. "Структура інвестицій та сума будуть розкриті протягом цього року", - зазначили в ЄБРР.

У фінустанові відмовилися називати розмір частки, яку вони розглядають приватизувати. Раніше ексголова наглядової ради "Ощадбанку" Шевкі Аджунер заявляв, що йдеться про 20 відсотків. Вартість її можна оцінити, спираючись на дані власного капіталу "Ощадбанку", який зараз складає 22 мільярди гривень, зазначає Дубогриз. "За таким підходом увесь "Ощадбанк" коштує близько 11 мільярди гривень. Тобто частка 20 відсотків - 2,2 мільярда гривень", - каже він.

Чи є ризики для вкладників без повної державної гарантії?

Одним з питань, які хоче закрити ЄБРР перед остаточним оголошенням намірів приватизації, - приєднання "Ощадбанку" до ФГВФО, зазначив Дубогриз. "Якщо в "Ощадбанк" заходить приватний інвестор, то банк перестає бути повністю державним. За законом, гарантувати 100 відсотків вкладів можна лише для повністю державних банків", - каже експерт.

Для клієнтів це означає, що у разі ліквідації "Ощадбанку" за депозитами виплатять лише до 200 тисяч гривень, пояснює Дубогриз. "Однак, по суті нічого не зміниться, адже ще не було прецеденту, коли банк, де держава гарантувала сто відсотків вкладів збанкрутував", - вважає він.

Не бачить великої різниці між статусом "Ощадбанку" як члена ФГВФО і як банку, депозити якого гарантують державою, директор з аналітики інвесткомпанії Concorde Capital Паращій. "Уряд не дасть збанкрутувати держбанку. Торік в "Укрексімбанку" докапіталізували на 6,8 мільярда гривень", - підкреслює експерт.

Однак вкладники "Ощадбанку" матимуть час, аби вирішити, скільки коштів залишити в банку. Упродовж шести місяців з моменту вступу банку до ФГВФО на вклади понад 200 тисяч гривень ще діятиме держгарантія, а також на інші вклади, які не відшкодовує Фонд, - до 10 гривень або кошти топменеджменту банку.

А от для самого "Ощадбанку" приєднання до ФГВФО означає збільшення витрат через обов’язкові внески, зазначає Паращій. "Внесок до Фонду складає один відсоток від регулятивного капіталу плюс щокварталу треба віддавати частину від обсягу депозитів", - зазначає експерт.

Чого очікувати після приватизації?

Часткова приватизація - позитивний крок, тому що приватний інвестор не скутий політичними обмеженнями і зможе розвивати банк як бізнес, переконаний Дубогриз.

Крім того, у майбутньому держава зможе ще дорожче продати частки банку, адже буде покращена його робота, наголошує Паращій. "Це непрацюючі кредити, які складають близько 60 мільярдів гривень. Також у банку неефективна структура, і я впевнений, що є великий потенціал зменшити операційні витрати, оптимізувати філії", - каже він.

Водночас експерти не беруться прогнозувати, чи покращиться сервіс для клієнтів після приходу приватного інвестора. Хоча ЄБРР переконує, що в результаті приватизації якість послуг "Ощадбанку" для фізичних осіб та компаній покращиться.