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"Приватбанк"

"Приватбанк" є одним з перших комерційних банків в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПриватБанк". ПриватБанк є найбільшим за розмірами активів українським банком. Він був створений 1992 року у Дніпрі. ПриватБанк вважається одним із системно важливих банків України. Головними співвласниками банку на січень 2016 року були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. У грудні 2016 року ПриватБанк було націоналізовано. Як пояснила голова НБУ Валерія Гонтарєва, основною проблемою банку стала невиважена кредитна політика, зокрема перевищення частки кредитування пов'язаних осіб. Як наслідок, виник брак капіталу в 148 мільярдів гривень, з яких банк накопичив лише 32 мільярди. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Хакери атакували сайти міноборони, ЗСУ, Приватбанку й Ощадбанку

Хакери атакували сайти міноборони, ЗСУ, "Приватбанку" й "Ощадбанку" 15.02.2022

В Україні спостерігається хвиля кібератак, зокрема на сайти міністерства оборони, Збройних сил, державних банків "Приватбанк" і "Ощадбанк".

Мін'юст США подав четвертий позов на Коломойського у справі Приватбанку

Мін'юст США подав четвертий позов на Коломойського у справі "Приватбанку" 21.01.2022

У позові мін'юст США просить конфіскувати 6 мільйонів доларів від продажу нерухомості в Далласі, яка, ймовірно, утримувалась за виведені з "Приватбанку" кошти.
Апеляційний суд скасував рішення ОАСК на користь Коломойського у справі Приватбанку- НБУ

Апеляційний суд скасував рішення ОАСК на користь Коломойського у справі "Приватбанку"- НБУ 14.12.2021

Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження у справі про перелік пов'язаних із "Приватбанком" осіб. Про це повідомив Національний банк України.
Жодної нової деталі: Зеленський вперше прокоментував розслідування Pandora Papers

"Жодної нової деталі": Зеленський вперше прокоментував розслідування Pandora Papers 17.10.2021

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що ні він, ні його партнери по "Кварталу 95", не займались відмиванням грошей.
Давид Арахамія заявив, що був власником офшорних компаній

Давид Арахамія заявив, що був власником офшорних компаній 06.10.2021

Як повідомив глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, на даний час однією офшорною компанією володіє його дружина.

НАБУ вивчає згадані у Pandora Papers транзакції Приватбанку

НАБУ вивчає згадані у Pandora Papers транзакції "Приватбанку" 04.10.2021

У рамках розслідування "справи Приватбанку" Національне антикорупційне бюро України аналізує транзакції, згадані у журналістському розслідуванні Pandora Papers. У ньому фігурує президент України Володимир Зеленський.
Генпрокурорка: Українські слідчі давно знають про кейс Приватбанку з Pandora Papers

Генпрокурорка: Українські слідчі давно знають про кейс "Приватбанку" з Pandora Papers 04.10.2021

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що розслідування Pandora Papers щодо "Приватбанку" не стало сюрпризом для українських правоохоронних органів.

Суд у Лондоні відмовив Суркісу в позові проти Порошенка та Гонтаревої

Суд у Лондоні відмовив Суркісу в позові проти Порошенка та Гонтаревої 22.09.2021

Високий суд Лондона відмовив Ігорю Суркісу в позові проти Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої в справі щодо націоналізації "Приватбанку".
ВАКС заочно заарештував екскерівника Приватбанку Дубілета

ВАКС заочно заарештував екскерівника "Приватбанку" Дубілета 03.06.2021

Вищий антикорупційний суд України вирішив заочно заарештувати колишнього главу правління "Приватбанку" Олександра Дубілета, який перебуває у розшуку.
Справа Приватбанку: Яценка випустили під заставу у 52 мільйона гривень

Справа "Приватбанку": Яценка випустили під заставу у 52 мільйона гривень 25.02.2021

Хто саме вніс таку заставу, не повідомляється.

Суд узяв під варту ексвисокопосадовця Приватбанку Володимира Яценка

Суд узяв під варту ексвисокопосадовця "Приватбанку" Володимира Яценка 25.02.2021

Суд в Україні взяв під варту колишнього першого заступника голови "Приватбанку" Володимира Яценка, якого підозрюють у розтраті 136 мільйонів гривень.
Прогрес слідства у справі Приватбанку?

Прогрес слідства у справі "Приватбанку"? 24.02.2021

Вручення підозр ексменеджерам "Приватбанку" правоохоронці називають проривом у розслідуванні розкрадання коштів цієї фінустанови. Однак політологи та антикорупціонери застерігають, що з висновками не варто поспішати.
Трьом екскерівникам Приватбанку повідомлено про підозру

Трьом екскерівникам "Приватбанку" повідомлено про підозру 23.02.2021

Трьом ексспівробітникам "Приватбанку" в Україні повідомлено про підозру в розтраті 136 мільйона гривень. Серед них - затриманий раніше колишній перший заступник голови правління банку Володимир Яценко.
Щодо Нафтогазу розслідується кілька проваджень - Венедіктова

Щодо "Нафтогазу" розслідується кілька проваджень - Венедіктова 18.02.2021

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про кілька проваджень щодо "Нафтогазу", зокрема за підсумками його держаудиту. Вона пообіцяла оприлюднити деталі, коли Офіс генпрокурора "вийде на конкретні результати".
Мін'юст США вимагає конфіскації нерухомості Коломойського у Клівленді

Мін'юст США вимагає конфіскації нерухомості Коломойського у Клівленді 31.12.2020

У позові мін'юсту США щодо цивільної конфіскації йдеться про офісний центр у Клівленді. У серпні цього року відомство подало два аналогічні позови щодо об'єктів нерухомості у Луїсвіллі та Далласі.
Ситник каже про тиск Коломойського у справі щодо Приватбанку

Ситник каже про тиск Коломойського у справі щодо "Приватбанку" 12.12.2020

Олігарх Ігор Коломойський через підконтрольних йому народних депутатів впливає на розслідування щодо "Приватбанку", стверджує директор НАБУ Артем Ситник.
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