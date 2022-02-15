"Приватбанк" є одним з перших комерційних банків в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПриватБанк". ПриватБанк є найбільшим за розмірами активів українським банком. Він був створений 1992 року у Дніпрі. ПриватБанк вважається одним із системно важливих банків України. Головними співвласниками банку на січень 2016 року були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. У грудні 2016 року ПриватБанк було націоналізовано. Як пояснила голова НБУ Валерія Гонтарєва, основною проблемою банку стала невиважена кредитна політика, зокрема перевищення частки кредитування пов'язаних осіб. Як наслідок, виник брак капіталу в 148 мільярдів гривень, з яких банк накопичив лише 32 мільярди. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.