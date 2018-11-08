Прес-службі Трампа закидають маніпуляції з відео інциденту з репортером CNN

Білий дім звинувачують у маніпуляціях навколо скандалу з репортером CNN Джимом Акостою, якого напередодні позбавили акредитації і звинуватили в тому, що він "розпускав руки" щодо співробітниці прес-служби адміністрації президента США Дональда Трампа.

Речниця Білого дому Сара Хакабі Сандерс розмістила у своєму Twitter відео, на якому видно, що під час прес-конференції Трампа за результатами виборів до Конгресу репортер нібито агресивно відштовхує від себе співробітницю, яка намагається забрати в нього мікрофон.

Експерти виявили, що це відео відрізняється таким чином від оригінального запису події, повідомило у п'ятницю, 9 листопада, видання The Washington Post. Відео Білого дому є справжнім, але його швидкість була спеціально прискорена саме в момент інциденту з мікрофоном. Таким чином справляється враження, буцімто Джим Акоста різко відштовхує дівчину, хоча насправді він рухається так, щоб просто не віддати їй мікрофон, пише видання. Також в опублікованому відео було прибрано момент, де він каже: "Пробачте, мем".

Директор з розслідувань Центру цифрової журналістики в Колумбійському університеті Джонатан Олбрайт зазначив, що деякі частини відео були змінені таким чином, щоб перекрутити дії репортера. Компанія Storyful, яка перевіряє медіаконтент, також звернула увагу, що у відредаговане відео включені кадри, що повторюються. Це зроблено для того, щоб зробити рухи журналіста перебільшеними, зазначив журналіст Storyful Шейн Раймонд.

На думку фахівців, таке спотворення відео є дезінформацією, що небезпечніша за повністю фальсифіковані новини. Асоціація фотографів Білого дому заявила, що вона приголомшена тим, що Сандерс розмістила маніпулятивне відео. "Ми знаємо, що маніпулювання зображеннями - це маніпулювання істиною. Це оманливо, небезпечно та неетично", - заявила президентка асоціації Уїтні Шефте.

Виконавчий директор із зв'язків із громадськістю CNN Метт Дорнік заявив, що відео Сандерс є "абсолютно ганебним". "Ви випустили підроблене відео - це справжня фейкова новина. Історія не буде до вас доброю", - написав він у Twitter.

Як повідомлялось, Білий дім відкликав акредитацію Джима Акости після того, як між ним та президентом США Дональдом Трампом відбулася словесна перепалка під час прес-конференції. На заході репортер запитав Трампа, чому той називав караван мігрантів, який рухається до південного кордону США, вторгненням, але президент лише порадив журналісту "краще керувати CNN", щоб у нього були вищі рейтинги. Після цього Акоста спробував поставити друге запитання - про розслідування імовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року, на що Трамп сказав: "Годі!", і співробітниця прес-служби Білого дому безуспішно спробувала відібрати в Акости мікрофон.