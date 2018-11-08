 Прес-службі Трампа закидають маніпуляції з відео інциденту з репортером CNN | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2018

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Новини

Прес-службі Трампа закидають маніпуляції з відео інциденту з репортером CNN

Речниця Білого дому опублікувала відео, на якому репортер CNN Джим Акоста задає питання президенту, в той час як співробітниця адміністрації намагається забрати в нього мікрофон. Відео виявилось відредагованим.

Джим Акоста, співробітниця Білого дому та Дональд Трамп

Джим Акоста, співробітниця Білого дому та Дональд Трамп

Білий дім звинувачують у маніпуляціях навколо скандалу з репортером CNN Джимом Акостою, якого напередодні позбавили акредитації і звинуватили в тому, що він "розпускав руки" щодо співробітниці прес-служби адміністрації президента США Дональда Трампа. 

Речниця Білого дому Сара Хакабі Сандерс розмістила у своєму Twitter відео, на якому видно, що під час прес-конференції Трампа за результатами виборів до Конгресу репортер нібито агресивно відштовхує від себе співробітницю, яка намагається забрати в нього мікрофон.

Експерти виявили, що це відео відрізняється таким чином від оригінального запису події, повідомило у п'ятницю, 9 листопада, видання The Washington Post. Відео Білого дому є справжнім, але його швидкість була спеціально прискорена саме в момент інциденту з мікрофоном. Таким чином справляється враження, буцімто Джим Акоста різко відштовхує дівчину, хоча насправді він рухається так, щоб просто не віддати їй мікрофон, пише видання. Також в опублікованому відео було прибрано момент, де він каже: "Пробачте, мем".

Директор з розслідувань Центру цифрової журналістики в Колумбійському університеті Джонатан Олбрайт зазначив, що деякі частини відео були змінені таким чином, щоб перекрутити дії репортера. Компанія Storyful, яка перевіряє медіаконтент, також звернула увагу, що у відредаговане відео включені кадри, що повторюються. Це зроблено для того, щоб зробити рухи журналіста перебільшеними, зазначив журналіст Storyful Шейн Раймонд.

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Президент США Дональд Трамп виступив перед своїми прихильниками, розповівши, що "виконує обіцянки одна за одною" та розкритикувавши ЗМІ за "фейкові новини". (30.04.2017)

Дональд Трамп не захотів відповідати на запитання журналіста CNN про караван мігрантів та розслідування імовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року. Після цього Білий дім скасував його акредитацію. (08.11.2018)

На думку фахівців, таке спотворення відео є дезінформацією, що небезпечніша за повністю фальсифіковані новини. Асоціація фотографів Білого дому заявила, що вона приголомшена тим, що Сандерс розмістила маніпулятивне відео. "Ми знаємо, що маніпулювання зображеннями - це маніпулювання істиною. Це оманливо, небезпечно та неетично", - заявила президентка асоціації Уїтні Шефте.

Виконавчий директор із зв'язків із громадськістю CNN Метт Дорнік заявив, що відео Сандерс є "абсолютно ганебним". "Ви випустили підроблене відео - це справжня фейкова новина. Історія не буде до вас доброю", - написав він у Twitter.

Як повідомлялось, Білий дім відкликав акредитацію Джима Акости після того, як між ним та президентом США Дональдом Трампом відбулася словесна перепалка під час прес-конференції. На заході репортер запитав Трампа, чому той називав караван мігрантів, який рухається до південного кордону США, вторгненням, але президент лише порадив журналісту "краще керувати CNN", щоб у нього були вищі рейтинги. Після цього Акоста спробував поставити друге запитання - про розслідування імовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року, на що Трамп сказав: "Годі!", і співробітниця прес-служби Білого дому безуспішно спробувала відібрати в Акости мікрофон.

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