Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Глава Кабінету Міністрів України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "прем'єр-міністр України". Прем'єр-міністр України очолює виконавчу владу країни, він є також членом Ради національної безпеки і оборони України. Від 1991 року - тобто за час незалежності України - країна бачила вже 16 прем'єр-міністрів. Починаючи від 2016 року, посаду глави Кабінету Міністрів України обіймає Володимир Гройсман. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.