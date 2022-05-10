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Прем'єр-міністр України

Глава Кабінету Міністрів України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "прем'єр-міністр України". Прем'єр-міністр України очолює виконавчу владу країни, він є також членом Ради національної безпеки і оборони України. Від 1991 року - тобто за час незалежності України - країна бачила вже 16 прем'єр-міністрів. Починаючи від 2016 року, посаду глави Кабінету Міністрів України обіймає Володимир Гройсман. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шмигаль: Усі російські активи в Україні переходять у власність держави

Шмигаль: Усі російські активи в Україні переходять у власність держави 10.05.2022

Російські активи на території України переходять "Національному фонду інвестицій", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кошти спрямують на посилення армії, підтримку людей та відновлення країни.
Володимир Зеленський визначив, хто може робити заяви від імені України

Володимир Зеленський визначив, хто може робити заяви від імені України 22.12.2021

Відтепер офіційно коментувати зовнішню політику України можуть лише президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль: Повного локдауну в Україні не буде

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль: Повного локдауну в Україні не буде 20.10.2021

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує запроваджувати повний локдаун по всій країні, однак кілька областей найближчим часом ще можуть потрапити у "червону" зону.
Шмигаль: Україна не планує домовлятися з РФ щодо прямої закупівлі газу

Шмигаль: Україна не планує домовлятися з РФ щодо прямої закупівлі газу 05.10.2021

Навіть у разі дуже холодної зими Україна не вестиме з РФ переговори про закупівлю газу, наголосив Денис Шмигаль.

Коронавірус: з 23 вересня вся Україна - в жовтій зоні

Коронавірус: з 23 вересня вся Україна - в "жовтій" зоні 21.09.2021

На всій території України буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки з 23 вересня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня - Шмигаль

Навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня - Шмигаль 26.08.2021

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що навчання в українських школах почнеться 1 вересня і відбуватиметься в звичайному режимі.
Ринок землі в Україні: укладено вже 6,5 тисячі угод

Ринок землі в Україні: укладено вже 6,5 тисячі угод 15.08.2021

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з часу запуску ринку землі укладено уже 6,5 тисячі земельних угод.
Помер Євген Марчук

Помер Євген Марчук 05.08.2021

У колишнього прем'єр-міністра України та першого голови Служби безпеки України Євгена Марчука зупинилося серце, повідомила його дружина Лариса Івшина. В СБУ зазначили, що Марчук хворів на COVID-19.
Уряд України переобрав п'ятьох членів наглядової ради Нафтогазу - Шмигаль

Уряд України переобрав п'ятьох членів наглядової ради "Нафтогазу" - Шмигаль 19.05.2021

Український уряд переобрав на термін до одного року п'ятьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова 18.05.2021

Верховна Рада України звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закидав Степанову зрив кампанії з вакцинації від COVID-19.
Уряд не змінюватиме модель адаптивного карантину на травневі свята - Шмигаль

Уряд не змінюватиме модель адаптивного карантину на травневі свята - Шмигаль 25.04.2021

Оскільки нинішня модель адаптивного карантину демонструє свою дієвість, український уряд не змінюватиме її на травневі свята, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Україна та ЄС домовились про співпрацю над сумісністю сертифікатів про імунітет до COVID-19

Україна та ЄС домовились про співпрацю над сумісністю сертифікатів про імунітет до COVID-19 18.04.2021

Про досягнення відповідної домовленості з Єврокомісією повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. В ЄС відповідний цифровий сертифікат планують запровадити вже у червні.
Шмигаль застеріг ЄС від завершення Північного потоку-2

Шмигаль застеріг ЄС від завершення "Північного потоку-2" 22.03.2021

Якщо газопровід "Північний потік-2" введуть в експлуатацію, Росія буде агресивнішою, застеріг ЄС прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Handelsblatt.
В Україні розслідують припинення постачання газу для Донецьктеплокомуненерго

В Україні розслідують припинення постачання газу для "Донецьктеплокомуненерго" 07.03.2021

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що правоохоронці розслідують припинення постачання газу для "Донецьктеплокомуненерго".
Шмигаль констатував початок третьої хвилі пандемії в Україні

Шмигаль констатував початок третьої хвилі пандемії в Україні 04.03.2021

В Україні розпочалася третя хвиля пандемії COVID-19, заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. Він застеріг щодо можливості повернення до локдауну.
Шмигаль пропонує українцям записуватися у чергу на щеплення

Шмигаль пропонує українцям записуватися у чергу на щеплення 01.03.2021

Щоб скористатися можливістю безкоштовно провакцинуватися, потрібно записатися в е-список очікування на вакцинацію, пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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