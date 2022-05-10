Глава Кабінету Міністрів України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "прем'єр-міністр України". Прем'єр-міністр України очолює виконавчу владу країни, він є також членом Ради національної безпеки і оборони України. Від 1991 року - тобто за час незалежності України - країна бачила вже 16 прем'єр-міністрів. Починаючи від 2016 року, посаду глави Кабінету Міністрів України обіймає Володимир Гройсман. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.