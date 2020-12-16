 Ринок землі в Україні: укладено вже 6,5 тисячі угод | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2021

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Ринок землі в Україні: укладено вже 6,5 тисячі угод

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з часу запуску ринку землі укладено уже 6,5 тисячі земельних угод.

Купувати землю в Україні поки можуть лише фізичні особи, що є громадянами країни

Купувати землю в Україні поки можуть лише фізичні особи, що є громадянами країни

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що від початку запуску ринку землі в Україні укладено 6,5 тисячі угод щодо земельних ділянок. Про це він написав у Facebook у неділю, 15 серпня.

"Ринок землі продовжує функціонувати в штатному режимі, спокійно і без конфліктів", - написав Шмигаль. За його словами, зростання кількості укладених угод свідчить, що ринок є "дієвим, прозорим і працює на користь українських громадян".

Полтавська та Київська області - серед лідерів

За даними міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на 12 серпня найбільша площа земель, щодо яких зареєстровано правочини, припадає на Полтавську область і становить понад 1621 гектар.

Наступною йде Харківщина з показником у понад 1571 гектар та Кіровоградська область - 1121 гектар.

Водночас, за кількістю правочинів на регіон лідером є Київська область, де їхня кількість від старту земельного ринку сягнула 857. Наступними йдуть Полтавська (684) та Сумська (584) області.

Старт земельного ринку в Україні

Ринок землі сільськогосподарського призначення запрацював в Україні 1 липня. В рамках першого етапу земельної реформи передбачається, що купувати та продавати земельні ділянки можуть лише громадяни країни. Одна фізична особа може мати в розпорядженні не більше 100 гектарів землі.

З 1 січня 2024 року право купувати землю сільськогосподарського призначення отримають і юридичні особи, створені відповідно до українського законодавства і засновані громадянами України. При цьому кінцевий бенефіціар однієї або кількох юридичних осіб матиме змогу консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тисяч гектарів.

У мінагрополітики окремо зазначають, що закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі, додають у відомстві.

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