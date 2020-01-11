 Помер Євген Марчук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Помер Євген Марчук

У колишнього прем'єр-міністра України та першого голови Служби безпеки України Євгена Марчука зупинилося серце, повідомила його дружина Лариса Івшина.

Євген Марчук

Євген Марчук (архівне фото)

Колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук помер через зупинку серця, повідомила його дружина Лариса Івшина у четвер, 5 серпня у соцмережі Facebook. "Чорний день....помер ЄК ...зупинилося серце", - написала вона. Марчуку було 80 років.

У 1991-1994 роках Євген Марчук обіймав посаду голови Служби безпеки України. У 1995-1996 роках він очолював український уряд. Також політик був секретарем РНБО (у 1999-2003 роках) та міністром оборони (у 2003-2004 роках), мав звання генерала армії.

У 2018-2019 роках Марчук виконував обов'язки представника України в Тристоронній  контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. До і після Марчука українську делегацію в ТКГ очолював експрезидент України Леонід Кучма.

DW.COM

Марчук: Росія нічого не знає про 80 українських заручників

Російська сторона каже, що не має інформації про 80 українських заручників, повідомив колишній представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук.  

Також за темою

Debris is seen from a plane crash on the outskirts of Tehran, Iran, Wednesday, Jan. 8, 2019. A Ukrainian airplane carrying at least 170 people crashed on Wednesday shortly after takeoff from Tehran’s main airport, killing all onboard, state TV reported. (AP Photos/Mohammad Nasiri) |

В Україні відреагували на визнання Іраном вини в збитті літака МАУ 11.01.2020

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав визнання Іраном вини своїх військових у збитті літака МАУ під Тегераном "важливим кроком у процесі розслідування". Прокоментували заяву влади Ірану в СБУ та МАУ.

epa03505576 Former Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov (C) attends the opening ceremony of a new session of the Ukrainian 'Verkhovna Rada' (Supreme Council of Ukraine) parliament in Kiev, Ukraine, 12 December 2012. Others are not identified. The newly elected Ukrainian parliament held its first session following the parliamentary elections on 28 October 2012. EPA/SERGEY DOLZHENKO

Харківські угоди: Азарову оголошено про підозру в держзраді 24.03.2021

Підозру в державній зраді експрем'єру Миколі Азарову оголошено через погодження так званих Харківських угод, які, на думку слідства, створили передумови для вторгнення в Україну російських військ та окупації Криму.

Candidate for the position of Prime Minister of Ukraine Oleksii Honcharuk delivers a speech at the first sitting of the Verkhovna Rada of the 9th convocation, Kyiv, capital of Ukraine, August 29, 2019. Ukrinform. Oleksii Honcharuk becomes prime minister PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xViacheslavxMusiienkox

Гончарук очікує від СБУ ліквідації управління з боротьби з економічною злочинністю 04.09.2019

Служба безпеки України має ліквідувати управління з боротьби з економічною злочинністю, вважає прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Реклама

Докладно

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, заснята під час прибуття до посольства Польщі в Токіо

Лукашенку закинули наказ зняти Тимановську з Олімпіади

DW розповідає про скандал довкола легкоатлетки з Білорусі Тимановської, що отримала польську візу і залишає Токіо.  

Український газопровід

"Зелений" водень замість газу - порятунок для ГТС України?

У ЄС дедалі більше говорять про водень як надію для переходу на зелену енергетику. Виграти може й Україна.  