Помер Євген Марчук

Колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук помер через зупинку серця, повідомила його дружина Лариса Івшина у четвер, 5 серпня у соцмережі Facebook. "Чорний день....помер ЄК ...зупинилося серце", - написала вона. Марчуку було 80 років.

У 1991-1994 роках Євген Марчук обіймав посаду голови Служби безпеки України. У 1995-1996 роках він очолював український уряд. Також політик був секретарем РНБО (у 1999-2003 роках) та міністром оборони (у 2003-2004 роках), мав звання генерала армії.

У 2018-2019 роках Марчук виконував обов'язки представника України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. До і після Марчука українську делегацію в ТКГ очолював експрезидент України Леонід Кучма.