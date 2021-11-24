Прем'єрка Швеції відмовилася від посади через кілька годин після призначення

Магдалена Андерссон, яка представляє Соціал-демократичну робітничу партію Швеції, відмовилася стати першою в історії країни прем'єр-міністеркою Швеції через 7,5 години після того, як риксдаг - шведський парламент - призначив її на цю посаду. "Я не хочу очолювати уряд, легітимність якого може викликати сумніви", - заявила Магдалена Андерссон.

Відповідне прохання Андерссон передала у середу, 24 листопада, голові парламенту Андреасу Норлену, який його схвалив. Як повідомили у риксдазі, Норлен зв'яжеться з лідерами партій, з якими обговорить ситуацію, що склалася, та повідомить про продовження політичного процесу у другій половині дня 25 листопада.

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Зелені вийшли з урядової коаліції

Рішення Андерссон пов'язане з тим, що парламент ухвалив проєкт бюджету, запропонований Шведськими демократами, Помірною коаліційною партією та Християнськими демократами. Після схвалення проєкту бюджету, внесеного опозиційними правими силами, Партія зелених відмовилася від участі в урядовій коаліції.

Відповідно до поширеної у Швеції практики, коаліційний уряд має піти у відставку, якщо одна з представлених у ньому партій залишає уряд. "Вважаю, що аналогічний порядок повинен мати місце і в тих випадках, коли риксдаг обрав нового прем'єр-міністра, проте Кабінет не почав виконувати обов'язки", - заявила Андерссон. При цьому вона наголосила, що готова обійняти посаду прем'єра, якщо мова йтиме про суто соціал-демократичний уряд.

Перша жінка на посаді прем'єра у Швеції

Магдалена Андерссон мала стати першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Швеції. Попередник Андерссон - також соціал-демократ Стефан Левен - у серпні оголосив про відставку після семи років перебування на чолі уряду. На початку листопада соціал-демократи обрали Андерссон головою партії.

Своєю відставкою Левен дав Андерссон можливість зміцнити позиції перед парламентськими виборами, запланованими на кінець літа 2022 року. У спадок від Левена Андерссон дісталася ціла низка серйозних проблем, у тому числі складна ситуація з поширенням коронавірусу у країні через порівняно м'які заходи влади Швеції із протидії епідемії.