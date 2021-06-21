 Прем′єр-міністр Швеції вирішив піти у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2021

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Новини

Прем'єр-міністр Швеції вирішив піти у відставку

Стефан Левен оголосив, що пізніше цього року піде у відставку з посад лідера Соціал-демократичної партії та прем'єр-міністра Швеції.

Стефан Левен

Стефан Левен (архівне фото)

Прем'єр-міністр Швеції, соціал-демократ Стефан Левен у неділю, 22 серпня, неочікувано оголосив про те, що пізніше цього року піде у відставку.

"Я поінформував виконавчий комітет партії та голову номінаційного комітету, що я хочу залишити посаду лідера партії на партійному з'їзді в листопаді, а потім також піти з посади прем'єр-міністра", - заявив політик. "На виборчу кампанію наступного року соціал-демократів поведе хтось інший", - зазначив він.

Нагадаємо, що Левен, який очолює шведський уряд з 2014 року, подав у червні цього року у відставку після того, як парламент країни впреше в історії оголосив недовіру голові уряду, проте вже в липні знову став прем'єром.

У вересні соціал-демократи та їхні коаліційні партнери із Зеленої партії мають представити в парламенті бюджет країни на 2022 рік. Раніше Левен заявляв, що подасть у відставку, якщо не знайде достатньо голосів у парламенті для затвердження бюджету. 

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