Прем'єр-міністр Швеції вирішив піти у відставку

Прем'єр-міністр Швеції, соціал-демократ Стефан Левен у неділю, 22 серпня, неочікувано оголосив про те, що пізніше цього року піде у відставку.

"Я поінформував виконавчий комітет партії та голову номінаційного комітету, що я хочу залишити посаду лідера партії на партійному з'їзді в листопаді, а потім також піти з посади прем'єр-міністра", - заявив політик. "На виборчу кампанію наступного року соціал-демократів поведе хтось інший", - зазначив він.

Нагадаємо, що Левен, який очолює шведський уряд з 2014 року, подав у червні цього року у відставку після того, як парламент країни впреше в історії оголосив недовіру голові уряду, проте вже в липні знову став прем'єром.

У вересні соціал-демократи та їхні коаліційні партнери із Зеленої партії мають представити в парламенті бюджет країни на 2022 рік. Раніше Левен заявляв, що подасть у відставку, якщо не знайде достатньо голосів у парламенті для затвердження бюджету.