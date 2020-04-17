Президент Чехії пропонує закрити кордони країни на рік

Державні кордони Чехії мають бути закритими упродовж року, щоб запобігти новій хвилі інфікування коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19. Про це заявив президент країни Мілош Земан у неділю, 19 квітня.

Земан порадив чехам провести літню відпустку на батьківщині. Кордони слід закрити, "щоб не почалася нова хвиля інфікувань через те, що туристи їздитимуть до країн, де епідемія ще не закінчилася", цитує чеського президента інформагенція dpa.

Раніше чеські туристичні фірми закликали владу дозволити мешканцям Чехії подорожувати до Словаччини та Хорватії, де нині зафіксовано не так багато випадків COVID-19. Словаччина й Хорватія - популярні туристичні напрямки серед чехів.

Чехія заборонила в'їзд і виїзд зі своєї території в середині березня. Заборона не стосується далекобійників, медиків та деяких інших виняткових категорій працівників. Крім того, в'їжджати й виїжджати з країни було дозволено у виняткових ситуаціях.

Від середини квітня уряд почав поступово послаблювати обмеження, запроваджені через пандемію хвороби COVID-19. Планується, що до 8 червня більшість підприємств запрацює у звичному режимі.

Як повідомлялося, у Європі (включно з Росією та Туреччиною) зареєстрували понад 1 мільйон заражень коронавірусом. Більш ніж 100 тисяч людей померли.

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