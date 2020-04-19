Коронавірус у Європі: понад 100 тисяч жертв, більш ніж 1 мільйон інфікованих

За даними Європейського центру з питань профілактики та контролю хвороб (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC), станом на неділю, 19 квітня, у країнах Європи, включно з Росією та Туреччиною, зареєстровано понад 1 мільйон підтверджених випадків зараження і більш ніж 100 тисяч смертей від нового коронавірусу.
За даними на сайті ECDC, Іспанія з понад 191 тисячею підтверджених випадків зараження коронавірусом є лідером на європейському континенті за цим показником. За нею йдуть Італія, Німеччина, Великобританія і Франція.
За кількістю жертв коронавірусної інфекції антирейтинг європейських країн очолює Італія, де зафіксовано понад 23 тисячі летальних випадків. Далі йдуть Іспанія, Франція, Великобританія і Бельгія.
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За даними на сайті ECDC, на Європу припадає майже половина кількості заражень у світі і понад 60 відсотків всіх летальних випадків.
У світі найбільше підтверджених випадків зараження та померлих від коронавірусу спостерігається в США. За даними Університету Джонса Хопкінса, у країні станом на 19 квітня зафіксовано понад 700 тисяч підтверджених випадків зараження, кількість летальних випадків наближається до позначки 40 тисяч.
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Життя на балконі
Стадіон? А навіщо!
Щоб зібрати своєю грою на саксофоні багатотисячною аудиторію, Давору Крмпотику вже не обов'язково йти на стадіон. Тепер це можна зробити з балкона квартири. Над хорватським портовим містом Рієка з його майже 130-тисячним населенням щодня лунає віртуозна саксофонна гра в його виконанні. Однак байдужим до культури містянам було б краще, якби музикант-віртуоз мешкав десь у підвальному приміщенні.
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Життя на балконі
Запальна музика серед похмурого оточення
Утім, музику з балконів почуєш не тільки в Хорватії. У Німеччині теж можуть незгірш хорватів ударити в струни на балконі, що довели ось ці члени Фрайбурзького барокового оркестру. Похмурому оточенню занепалих будівель вони протиставили "Оду до радості" Людвіга ван Бетховена, таким чином взявши участь в загальнонімецькому музичному флешмобі. Взірцем для них стали концерти на балконах в Італії.
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Життя на балконі
Небезпека для тих, хто без балкона
Уряд Бельгії теж попрохав громадян залишатися вдома. А що робити тим, хто не має балкона, однак хоче подихати свіжим повітрям? Тоді залишається хіба що посидіти на підвіконні! Але тут один хибний рух і ... може статися непоправне, особливо, якщо мешкаєш на верхотурі.
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Життя на балконі
Балкон і море
Рік тому круїзний лайнер Spectrum oft the Seas вперше відплив з Німеччини в навколосвітню подорож. Тепер він перебуває поблизу Австралії. Однак через коронавірус пасажири вже не подорожують. На фото - члени екіпажу, які милуються гаванню Сіднея з балконів свої кают.
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Життя на балконі
Буденні замальовки
Складається враження, що перед нами одна зі сцен якогось голлівудського фільму, але насправді ця жінка розвішує прання в Катманду. У столиці Непалу вже два тижні діє комендантська година. На висоті вірус не такий страшний.
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Життя на балконі
Перукарня на свіжому повітрі
У розташованому на півдні Лівану селищі Хула балкон перетворився в перукарню. До речі, досить практично, адже підстрижене волосся просто здувається вітром. Головне, щоб маска не злітала і перукарила особа, з якою маєш мешкати в одному домоволодінні.
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Життя на балконі
Канал доставки продуктів
Необхідність - мати винаходу, як каже японська мудрість. Цей милий чоловік в Марселі не може виходити зі своєї квартири навіть за покупками. Тож сусіди принесли йому повну торбину продуктів. Тепер її залишається лише підняти імпровізованою мотузкою - зв'язаними вузлами покривалами.
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Життя на балконі
Кому балкон, а кому й фітнес-студія
Себастьян Манко - тренер з фітнесу. Щоб під час пандемії мешканці цього будинку для людей похилого віку в французькому місті Бордо залишалися в добрій формі, Манко проводить з ними тренування. Але робити це потрібно на безпечній відстані від літніх людей, адже вони належать до групи ризику в разі зараження коронавірусом. Тут тобі й свіже повітря і без ризику зараження. Добре, що є балкон!
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Життя на балконі
Навіть серйозні заняття спортом не проблема
Ганс-Петер Дурст - спортсмен. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він здобув дві золоті медалі. 26 років тому Дурст пережив ДТП, наслідком чого стало порушення почуття рівноваги. Відтоді його поле зору обмежене, а реакція сповільнена. Але триколісний велосипед компенсує всі ці вади. Коли лютує коронавірус, просторий балкон у квартирі Дурста в Дортмунді уможливлює йому щоденні тренування.
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Життя на балконі
Що більше, то краще
А взагалі найкраще пересидіти карантин під час коронавірусу на великих балконах. Приміром, ось цей балкон у Монако міститься на двох поверхах фешенебельного хмарочосу Tour Odeon і навіть має басейн з гіркою. Однак таке задоволення не з дешевих - цей пентхаус разом з балконом коштують близько 300 мільйонів євро.
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Життя на балконі
Балконний чорний гумор
У той час, як іншим його побратимам доводиться нидіти всередині приміщень, цей скелет у Франкфурті-на-Одері має власний балкон. І не лише в період пандемії.
Автор: Марко Мюллер, Валерій Сааков