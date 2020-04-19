Коронавірус у Європі: понад 100 тисяч жертв, більш ніж 1 мільйон інфікованих

За даними Європейського центру з питань профілактики та контролю хвороб (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC), станом на неділю, 19 квітня, у країнах Європи, включно з Росією та Туреччиною, зареєстровано понад 1 мільйон підтверджених випадків зараження і більш ніж 100 тисяч смертей від нового коронавірусу.

За даними на сайті ECDC, Іспанія з понад 191 тисячею підтверджених випадків зараження коронавірусом є лідером на європейському континенті за цим показником. За нею йдуть Італія, Німеччина, Великобританія і Франція.

За кількістю жертв коронавірусної інфекції антирейтинг європейських країн очолює Італія, де зафіксовано понад 23 тисячі летальних випадків. Далі йдуть Іспанія, Франція, Великобританія і Бельгія.

Читайте також: У МОЗ України пояснили зростання кількості випадків COVID-19

За даними на сайті ECDC, на Європу припадає майже половина кількості заражень у світі і понад 60 відсотків всіх летальних випадків.

У світі найбільше підтверджених випадків зараження та померлих від коронавірусу спостерігається в США. За даними Університету Джонса Хопкінса, у країні станом на 19 квітня зафіксовано понад 700 тисяч підтверджених випадків зараження, кількість летальних випадків наближається до позначки 40 тисяч.

Дивитись відео 05:41 Поділитись План виходу з карантину: як це роблять у Німеччині та інші європейських країнах (16.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3b1Xm План виходу з карантину: як це роблять у Німеччині та інші європейських країнах (16.04.2020)