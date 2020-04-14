 У Чехії почали поступово виходити з карантину через COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

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Новини

У Чехії почали поступово виходити з карантину через COVID-19

Уряд Чехії почав поступово послаблювати обмеження, запроваджені через пандемію хвороби COVID-19, яку викликає новий коронавірус. Планується, що до 8 червня більшість підприємств запрацює у звичному режимі.

Уряд Чехії поступово зніматиме обмеження з магазинів та кафе, накладених через коронавірус

Уряд Чехії поступово зніматиме обмеження з магазинів та кафе, накладених через коронавірус

Чеський уряд почав поступово знімати обмеження, накладені на бізнес із метою стримати поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек у вівторок, 14 квітня, повідомив, що всі кафе і магазини мають запрацюють у звичному режимі до 8 червня, передає агенція новин dpa.

У понеділок, 13 квітня, уряд країни вже дозволив відкритися великій кількості малого бізнесу. За планом, після цього з двотижневими інтервалами спершу мають запрацювати менші, а потім більші роздрібні магазини. У свою чергу, ресторани, готелі та великі торгові центри будуть останніми, кому дозволять знову працювати в звичайному режимі.

Також планується, що починаючи з другого тижня червня знову показуватимуть театральні вистави та відбуватимуться інші заходи, які матимуть до 50 учасників.

Усі ці послаблення стануть можливими лише якщо епідеміологічна ситуація щодо COVID-19 у Чехії надалі змінюватиметься у позитивному напрямку, попередив міністр охорони здоров'я країни Адам Войтех.

Водночас жителі Чехії мають надалі носити маски у публічних місцях. В уряді не повідомили, коли це правило планують скасувати.

Згідно з останніми даними базованого в США університету імені Джонса Хопкінса, у Чехії офіційно зафіксували понад 6,1 тисячі випадків інфікування новим коронавірусом. 163 людини померли внаслідок хвороби COVID-19, 676 осіб одужали.

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