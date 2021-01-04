На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "президент Молдови".

Президент Молдови обирається на загальних виборах терміном на чотири роки. Одна людина може обіймати посаду президента Молдови лише впродовж двох термінів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.