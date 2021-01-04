Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Президент Молдови

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "президент Молдови".

Президент Молдови обирається на загальних виборах терміном на чотири роки. Одна людина може обіймати посаду президента Молдови лише впродовж двох термінів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президентка Молдови Майя Санду про Зеленського, Придністров'я і російський газ (04.01.2021) 04.01.2021

Президентка Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січня. В ексклюзивному інтерв'ю DW вона розповіла про контакт із Володимиром Зеленським, шляхи вирішення конфлікту в Придністров'ї і відносини з Росією та ЄС.

У Молдові в.о. прем'єра став глава МЗС Ауреліу Чокой

У Молдові в.о. прем'єра став глава МЗС Ауреліу Чокой 31.12.2020

Майя Санду пішла на цей крок у зв'язку з відставкою прем'єр-міністра Іона Кіку і його відмовою виконувати обов'язки до затвердження складу нового уряду.
Прем'єр-міністр Молдови оголосив про відставку уряду

Прем'єр-міністр Молдови оголосив про відставку уряду 23.12.2020

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку повідомив про відставку свого уряду. Чинний президент Молдови Ігор Додон уже заявив, що треба почати консультації для розпуску парламенту і призначення дати дострокових виборів.
Криза у Молдові: чому нова президентка Майя Санду кличе молдаван на барикади (відео)

Криза у Молдові: чому нова президентка Майя Санду кличе молдаван на барикади (відео) 07.12.2020

До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагаються обмежити її повноваження. Санду та її прихильники протестують.

Криза у Молдові: чому нова президентка Майя Санду кличе молдаван на барикади (04.12.2020) 04.12.2020

До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагається обмежити її повноваження. Санду закликала своїх прихильників вийти на акції протестів.
Санду хоче гарних відносин з Росією і тісної співпраці з ЄС

Санду хоче гарних відносин з Росією і тісної співпраці з ЄС 18.11.2020

Переможниця президентських виборів у Молдові Майя Санду провела перші зустрічі з послами ЄС, Росії і США.

Коментар: Молдова після виборів - нова доба у найбіднішій країні Європи

Коментар: Молдова після виборів - нова доба у найбіднішій країні Європи 17.11.2020

Перемогу на президентських виборах у Молдові прозахідної політикині Майї Санду можна порівняти із землетрусом. Її блискавичний успіх - початок нової доби у політиці країни, вважає Роберт Шварц.
Вибори у Молдові: у ЄП відзначили важливість перемоги Майї Санду

Вибори у Молдові: у ЄП відзначили важливість перемоги Майї Санду 16.11.2020

Європарламентарі розцінили перемогу Майї Санду у другому турі виробів президента Молдови як "перемогу демократії". Вони також пообіцяли всебічну підтримку Молдові. Про сам перебіг виборів схвально відгукнулася ОБСЄ.
Президент Молдови Ігор Додон скасував указ про розпуск парламенту

Президент Молдови Ігор Додон скасував указ про розпуск парламенту 11.06.2019

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що указ прем'єром Павлом Філіпом було підписано з "грубими порушеннями законодавства". ЄС закликає сторони кризи в Молдові "до спокою і стриманості".
Президента Молдови вп'яте за рік тимчасово відсторонили від посади

Президента Молдови вп'яте за рік тимчасово відсторонили від посади 10.12.2018

Конституційний суд Молдови вже вп'яте за рік тимчасово відсторонив главу держави Ігоря Додона від президенства, бо той не підписує ухвалені парламентом законопроекти.
Суд тимчасово відсторонив Ігоря Додона з посади президента Молдови

Суд тимчасово відсторонив Ігоря Додона з посади президента Молдови 24.09.2018

Через повторну відмову президента Молдови Ігоря Додона затвердити на посту двох міністрів, Конституційний суд країни тимчасово відсторонив його від виконання обов'язків.
Президент Молдови Ігор Додон потрапив у аварію

Президент Молдови Ігор Додон потрапив у аварію 09.09.2018

Вантажівка виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем, в якому їхав президент Молдови Ігор Додон. Він постраждав незначно та вже виписаний з лікарні.
Куди хочуть молдовани - у Росію чи Європу? (відео)

Куди хочуть молдовани - у Росію чи Європу? (відео) 09.03.2018

Конфлікт між проросійським президентом Ігорем Додоном та проєвропейським урядом паралізує реформи в Молдові. Як налаштовані щодо Росії та ЄС пересічні мешканці, DW з'ясовувала у невеличкому селі Бутучани.
Ігор Додон: Молдові потрібен такий патріот, як Путін

Ігор Додон: Молдові потрібен такий "патріот, як Путін" 26.02.2018

В ексклюзивному інтерв'ю DW президент Молдови Ігор Додон спробував послабити свою репутацію проросійського лідера, стверджуючи, що його країна має бути ані з Росією, ані з Заходом.
Президент Молдови: Можемо вижити за рахунок дружби з РФ та ЄС

Президент Молдови: Можемо вижити за рахунок дружби з РФ та ЄС 24.02.2018

В інтерв'ю DW Ігор Додон заявив, що Молдова не може дружити з Росією проти Європи або з Європою проти Росії. Він також розраховує на активну позицію Берліна для вирішення проблеми Придністров'я.

Ігор Додон про конфлікт на Донбасі: найважливіше - не заважати (23.02.2018) 23.02.2018

"Ну, я ж не знаю деталей, що в них там відбувається", - так президент Молдови в інтерв'ю DW обґрунтував, чому не має порад для України, як врегулювати конфлікт на Донбасі.
Інші статті