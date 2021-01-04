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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "президент Молдови".
Президент Молдови обирається на загальних виборах терміном на чотири роки. Одна людина може обіймати посаду президента Молдови лише впродовж двох термінів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президентка Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січня. В ексклюзивному інтерв'ю DW вона розповіла про контакт із Володимиром Зеленським, шляхи вирішення конфлікту в Придністров'ї і відносини з Росією та ЄС.
До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагаються обмежити її повноваження. Санду та її прихильники протестують.
До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагається обмежити її повноваження. Санду закликала своїх прихильників вийти на акції протестів.