 Президент Молдови Ігор Додон скасував указ про розпуск парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2019

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Новини

Президент Молдови Ігор Додон скасував указ про розпуск парламенту

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що указ прем'єром Павлом Філіпом було підписано з "грубими порушеннями законодавства". ЄС закликає сторони кризи в Молдові "до спокою і стриманості".

Президент Молдови Ігор Додон

Президент Молдови Ігор Додон

Президент Молдови Ігор Додон у вівторок, 11 червня, повідомив, що скасував підписаний 9 червня прем'єр-міністром Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, інформує "Інтерфакс". "По-перше, ми не визнаємо цей указ, по-друге, він був підписаний з грубими порушеннями законодавства. Чинний прем'єр-міністр не має права виконувати обов'язки президента, а перед підписанням указу було обов'язковим проведення консультацій з парламентськими фракціями - їх не було", - заявив Додон.

КС проти парламенту

Конституційний суд Молдови 8 червня видав постанову про розпуск парламенту країни. Наступним кроком мало стати підписання указу про розпуск парламенту президентом країни Ігорем Додоном і призначення дати нових парламентських виборів. Однак глава держави відмовився підписувати такий указ. Тим часом проросійська Партія соціалістів і проєвропейський правий блок ACUM об'єдналися, підписали тимчасову угоду про деолігархізацію держави і повернення Молдови в конституційне русло, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови стала представниця ACUM Майя Санду.

КС Молдови продовжував наполягати на розпуску парламенту і відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску. Останній відразу підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 6 вересня. Однак парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного суду і оголосив поза законом уряд Філіпа.

ЄС підтримує новий уряд Молдови

Франція, Німеччина, Великобританія, Польща і Швеція висловили підтримку новому уряду Молдови у спільній заяві, оприлюдненій 11 червня посольствами цих країн у Кишиневі.

"Демократично обрана парламентська більшість ухвалила низку важливих рішень, зокрема, щодо формування уряду. У ситуації конституційної кризи ми визнаємо і підтримуємо парламент Республіки Молдова, як представницький орган народу, і найкраще місце для обговорення політичних проблем, включаючи і суперечливі", - зазначено в заяві. Водночас країни ЄС закликали сторони кризи в Молдові "до спокою і стриманості". Про свою підтримку нового парламенту Молдови повідомила і Швейцарія. 

 

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