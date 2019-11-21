"Президенти - не королі": суд зобов'язав ексюриста Трампа свідчити у Конгресі

Федеральний суд США ухвалив, що колишній радник Білого дому Дон Макган має виконати повістку Палати представників та дати свідчення у американському Конгресі. Відповідне рішення у понеділок, 26 листопада, ухвалила суддя Кетанджі Браун Джексон, повідомляє dpa.

Згідно з текстом постанови, яким би зайнятим чи важливим не був помічник президента, і якою б не була його близькість до чутливих питань внутрішньої та національної безпеки, президент не має права відмежовувати його від дій, виконання яких вимагає закон.

"Простіше кажучи, 250 років американської історії вчать нас тому, що президенти - не королі", - цитує слова судді німецьке видання Spiegel-online.

Також зазначається, що міністерство юстиції США оскаржить рішення суду.

Судовий комітет Палати представників звернувся до суду, аби зобов'язати Макгана дати свідчення щодо ймовірних спроб Трампа завадити розслідуванню втручання Росії у вибори 2016 року. Макган згадується у звіті спецпрокурора Роберта Мюллера, і представники Демократичної партії вважають, що він може стати ключовим свідком у справі про можливий імпічмент Трампа.

Адміністрація американського президента намагається завадити свідченням своїх співробітників у Конгресі США. Так, у жовтні Державний департамент завадив наданню свідчень постійним представником США при ЄС Гордоном Сондлендом, однак пізніше він все ж виступив перед конгресменами. А 20 листопада, під час повторних свідчень у Конгресі, Сондленд заявив, що розслідування в Україні проти Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, мало стати "послугою" в обмін на зустріч Трампа з його українським президентом Володимиром Зеленським.

Натомість колишній радник Трампа з питань національної безпеки Чарльз Купперман звернувся до суду, аби з'ясувати, чи має він виконувати вимогу Палати представників та надавати свідчення через те, що президент США оскаржує обґрунтованість повістки.

Розслідування щодо можливого імпічменту Трампа, ініційоване Демократичною партією у Палаті представників Конгресу США, сфокусоване на телефонній розмові між Трампом і Зеленським, яка відбулася 25 липня цього року. У ній Трамп, зокрема, закликав Зеленського розслідувати справу, що стосується ексвіцепрезидента США Джо Байдена та його сина.