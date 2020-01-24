Президенти країн Балтії засудили тоталітарний радянський режим

Розгром нацистського режиму "не приніс свободу народам Центральної та Східної Європи", натомість "на зміну одному тоталітарному режимові прийшов інший, коли балтійські країни були цинічно включені до складу Радянського Союзу". Про це йдеться у спільній заяві президентів трьох країн Балтії - Егілса Левітса (Латвія), Гітанаса Науседи (Литва) і Керсті Кальюлайд (Естонія), приуроченій до 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі та оприлюдненій у четвер, 7 травня.

Автори документа нагадали, що спочатку Латвія, Литва і Естонія були окуповані і анексовані СРСР в результаті домовленості, досягнутої між двома "безжальними диктаторами - Сталіним і Гітлером". А після Другої світової війни, вказується в документі, центральна і східна частини Європи майже півстоліття контролювалися комуністичними режимами. "Радянський Союз використав переважно військову перевагу, невибіркові репресії, масові депортації й тотальний ідеологічний контроль для підпорядкування балтійських країн", - наголошується в заяві.

Проти спроб фальсифікувати історію

Не можна забувати трагічні уроки минулого, вважають балтійські лідери. "Спотворення історичних подій, які призвели до Другої світової війни і поділу Європи після війни, є сумною спробою фальсифікувати історію й поставити під сумнів саму основу сучасного міжнародного правопорядку", - наголосили вони.

Егілс Левітс, Гітанас Науседа і Керсті Кальюлайд заявили, що рішуче відкидають ідею сфер впливу. "Обов'язковою умовою міжнародної безпеки є незмінна прихильність дотриманню міжнародного права і визнаних норм, а також безумовна повага територіальної цілісності всіх суверенних держав і їхнього права вибирати свої власні заходи безпеки і вступати в союзи і об'єднання", - вказали вони.

Нагадаємо, 4 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився із главами зовнішньополітичних відомств Естонії та Латвії про спільний захист історичної правди під час святкування 75-ої річниці закінчення Другої світової війни від зазіхань Росії.