Праві радикали

Соцмережі - меми як інструмент радикалізму в інтернеті

Меми, фотографії і відео в соціальних мережах можуть бути на перший погляд веселими. Чимало з них, однак, мають серйозне підґрунтя, а радикали можуть використовувати їх для досягнення власних цілей.