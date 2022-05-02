Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Праві радикали

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "праві радикали".

Праві радикали

Чому українські біженці повертаються назад попри війну? - "Європа у фокусі" (02.05.2022) 02.05.2022

Чому українські громадяни повертаються попри війну. Як журналісти перетворилися на військових репортерів. Як Вільнюс збирається відбивати агресію РФ. Італійський митець бореться зі свастикою у Вероні.
Ніхто не вірить в самогубство: загибель Шишова переполохала білоруську громаду

Ніхто не вірить в самогубство: загибель Шишова переполохала білоруську громаду 03.08.2021

Київська поліція не виключає, що очільник громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов став жертвою політичного вбивства. Чим займався загиблий і чому білоруси в Україні не почуваються в безпеці?
У Німеччині побільшало політично мотивованих злочинів

У Німеччині побільшало політично мотивованих злочинів 04.05.2021

Очільник МВС Німеччини Горст Зеегофер назвав правий екстремізм найбільшою загрозою для внутрішньої безпеки країни.

Загострення у Секторі Гази: по Ізраїлю випустили 36 ракет

Загострення у Секторі Гази: по Ізраїлю випустили 36 ракет 24.04.2021

На тлі заворушень у Єрусалимі з Сектора Гази по Ізраїлю випустили 36 ракет. Ізраїльська авіація завдала ударів у відповідь.
Україна і німецькі неонацисти: що відомо уряду Німеччини (відео)

Україна і німецькі неонацисти: що відомо уряду Німеччини (відео) 26.02.2021

Які зв'язки німецькі праворадикали мають з однодумцями в Україні? З відповідним запитом до уряду Німеччини звернулась фракція Лівої партії в Бундестазі. Чому ініціатори запиту розчаровані, з'ясувала DW.
Зв'язки німецьких неонацистів з Україною: що відомо уряду Німеччини (26.02.2021)

Зв'язки німецьких неонацистів з Україною: що відомо уряду Німеччини (26.02.2021) 26.02.2021

Які зв'язки німецькі праворадикали мають з однодумцями в Україні? З відповідним запитом до уряду Німеччини звернулась фракція Лівої партії в Бундестазі. Чому ініціатори запиту розчаровані, з'ясувала DW.
Конспірологічні теорії ширяться Європою під час пандемії COVID-19

Конспірологічні теорії ширяться Європою під час пандемії COVID-19 22.02.2021

Расистські конспірологічні теорії набувають популярності у Європі. Отримавши поштовх до розвитку завдяки пандемії, пов'язані з ними рухи можуть пережити коронавірус.
Соцмережі - меми як інструмент радикалізму в інтернеті

Соцмережі - меми як інструмент радикалізму в інтернеті 16.11.2020

Меми, фотографії і відео в соціальних мережах можуть бути на перший погляд веселими. Чимало з них, однак, мають серйозне підґрунтя, а радикали можуть використовувати їх для досягнення власних цілей.
Заборона абортів у Польщі. Як протестують жінки і штурмують церкви

Заборона абортів у Польщі. Як протестують жінки і штурмують церкви 28.10.2020

Вперше в історії католицької Польщі під час протестів відбувається штурм церков. У парламенті тривають запеклі суперечки. Все це - через посилення заборони на аборти.
У Німеччині понад 350 силовиків підозрюють у правому екстремізмі

У Німеччині понад 350 силовиків підозрюють у правому екстремізмі 27.09.2020

Документ, опублікований виданням Welt am Sonntag, свідчить - у правому екстремізмі в німецьких силових відомствах підозрюють більше 350 осіб.
Коментар: Штурм Рейхстагу в Берліні - небезпечний план правих екстремістів

Коментар: "Штурм" Рейхстагу в Берліні - небезпечний план правих екстремістів 31.08.2020

Правоекстремісти намагались прорватись у Рейхстаг під час антикарантинних протестів в Берліні. Загроза хоч і була мінімальною, але у довгостроковій перспективі може стати доволі реальною, вважає Ганс Пфайфер.

Заборона проти StopFake. Що змусило переховуватися журналістку Сергацкову

"Заборона" проти StopFake. Що змусило переховуватися журналістку Сергацкову 17.07.2020

Після погроз Катерині Сергацковій на конфлікт між сайтом "Заборона" та фактчекерами зі StopFake звернули увагу і на Заході. DW розбиралось, що відомо про цей скандал.
Соцмережа Twitter блокує сторінки правих екстремістів

Соцмережа Twitter блокує сторінки правих екстремістів 11.07.2020

Соцмережа Twitter заблокувала облікові записи правоекстремістського руху ідентаристів. Причина - порушення правил Twitter стосовно підтримки тероризму та насильницького екстремізму.
Ковідіоти: Німеччина обговорює протести проти коронавірусного карантину

"Ковідіоти": Німеччина обговорює протести проти коронавірусного карантину 15.05.2020

У найближчі вихідні в Німеччині очікується нова серія протестів проти карантинних заходів, запроваджених через пандемію коронавірусу. Хто за ними стоїть і чим саме незадоволені протестувальники?
Праві радикали у ФРН погрожують вбивством політикам і журналістам

Праві радикали у ФРН погрожують вбивством політикам і журналістам 05.05.2020

Німецьким політикам, журналістам, прокурорам і адвокатам розіслали однакові листи з погрозами і нацистськими вітаннями.
Підпал угорського центру в Ужгороді: організатора засудили у Польщі

Підпал угорського центру в Ужгороді: організатора засудили у Польщі 24.03.2020

У Польщі до трьох років в'язниці засудили праворадикала, що організував підпал угорського культурного центру в Ужгороді. Засуджений взяв на себе відповідальність за планування злочину.
Інші статті