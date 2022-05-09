Правозахисна організація "Меморіал"

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Міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство "Меморіал".
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Меморіал".
Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років. Італія: унікальний годинникар з Рима.
Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Нині місцеві активісти хочуть віддати належне мертвим і історії свого краю.
Гітлер і нацисти - табу? Тільки не в Німеччині! Через 75 років після завершення Другої світової війни спогади про злочини режиму нацистів все ще присутні й продовжують публічно обговорюватися німцями. Як саме, з'ясовувала Рейчел Стюарт.