Правозахисна організація "Меморіал"

Радянські воєнні пам'ятники у Німеччині більше небажані?

Німеччина зобов'язана шанувати і доглядати за радянськими меморіалами і пам'ятниками, розташованими переважно на сході країни. Однак через війну Росії проти України їх доля опинилась під питанням.