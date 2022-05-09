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Правозахисна організація "Меморіал"

Міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство "Меморіал".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Меморіал".

Радянські воєнні пам'ятники у Німеччині більше небажані?

Радянські воєнні пам'ятники у Німеччині більше небажані? 09.05.2022

Німеччина зобов'язана шанувати і доглядати за радянськими меморіалами і пам'ятниками, розташованими переважно на сході країни. Однак через війну Росії проти України їх доля опинилась під питанням.
Поліція Берліна розслідує справу про паплюження меморіалу в Трептов-парку

Поліція Берліна розслідує справу про паплюження меморіалу в Трептов-парку 19.04.2022

Вандали вкотре атакували меморіал радянським воїнам Трептов-парку в німецькій столиці. У Німеччині з початку війни Росії проти України спаплюжено вже кілька таких об'єктів.
Злочини нацизму. Місця пам'яті жертв у Німеччині

Злочини нацизму. Місця пам'яті жертв у Німеччині 27.01.2022

Дахау, Бухенвальд, Берген-Бельзен… На території колишніх концтаборів у Німеччині та інших місцях масових убивств людей за часів націонал-соціалізму сьогодні розташовані меморіали.
Історичне місто-привид на Кіпрі - Європа у фокусі (відео)

Історичне місто-привид на Кіпрі - "Європа у фокусі" (відео) 10.01.2022

Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість. Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко.

Чому діти сталінських таборів втратили останню надію - "Європа у фокусі" (10.01.2022) 10.01.2022

Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років. Італія: унікальний годинникар з Рима.
Суд у Москві заборонив правозахисний центр Меморіал

Суд у Москві заборонив правозахисний центр "Меморіал" 29.12.2021

Московський міський суд ухвалив рішення про ліквідацію правозахисного центру "Меморіал". Напередодні Верховний суд РФ заборонив товариство "Міжнародний Меморіал", що викликало протести як у Росії, так і за кордоном.
Коментар: Закриття Меморіалу - провісник темних часів у Росії

Коментар: Закриття "Меморіалу" - провісник темних часів у Росії 29.12.2021

Закриття найшанованішої російської правозахисної організації "Міжнародний Меморіал" - переломний момент. Президент Володимир Путін готує країну до темних часів, вважає Роман Гончаренко.
Нагадало процеси 1930-х. Реакції на ліквідацію Міжнародного Меморіалу

"Нагадало процеси 1930-х". Реакції на ліквідацію "Міжнародного Меморіалу" 29.12.2021

Заборона в Росії правозахисної організації "Міжнародний Меморіал", яка збирала інформацію про жертв репресій у СРСР, стало черговим ударом по громадянському суспільству країни. І це ще не кінець, вважають експерти.
Верховний суд РФ заборонив міжнародне правозахисне товариство Меморіал

Верховний суд РФ заборонив міжнародне правозахисне товариство "Меморіал" 28.12.2021

Міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство "Меморіал" та його регіональні підрозділи рішенням Верховного суду Росії вирішено ліквідувати.

Суд у Росії збільшив термін покарання історику Дмитрієву до 15 років

Суд у Росії збільшив термін покарання історику Дмитрієву до 15 років 27.12.2021

Голова карельського відділення правозахисної організації "Меморіал" Юрій Дмитрієв проведе за ґратами загалом 15 років.

Топписьменниця РФ відмовилась від премії через ситуацію з Меморіалом

Топписьменниця РФ відмовилась від премії через ситуацію з "Меморіалом" 13.11.2021

Від премії, яку вручав у 2002 році президент РФ Володимир Путін, відмовляється російська письменниця Людмила Петрушевська через ситуацію із правозахисною організацією "Меморіал".

Яким буде меморіал в одеському Бабиному Яру (25.10.2021) 25.10.2021

На місці, де 80 років тому знищили 25 тисяч одеських євреїв, заклали капсулу пам'яті. Меморіал збудують за кошти Німеччини та міста Одеси. Який його задум?
Берлін підтримає меморіал Бабин Яр у Києві

Берлін підтримає меморіал "Бабин Яр" у Києві 02.03.2021

Про намір підтримати меморіальний комплекс пам'яті жертв Голокосту повідомив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
Колгосп Комуніст з єврейських надгробків (відео)

Колгосп "Комуніст" з єврейських надгробків (відео) 14.11.2020

Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Репортаж DW.

Колгосп з надгробків: як єврейські пам'ятники на Тернопільщині рятують (14.11.2020) 14.11.2020

Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Нині місцеві активісти хочуть віддати належне мертвим і історії свого краю.
Нацисти і Друга світова війна: як німці опрацьовують своє ганебне минуле (16.10.2020)

Нацисти і Друга світова війна: як німці опрацьовують своє ганебне минуле (16.10.2020) 16.10.2020

Гітлер і нацисти - табу? Тільки не в Німеччині! Через 75 років після завершення Другої світової війни спогади про злочини режиму нацистів все ще присутні й продовжують публічно обговорюватися німцями. Як саме, з'ясовувала Рейчел Стюарт.

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