Початок вакцинації в Польщі: не все так гладко

У Польщі розпочалася "гаряча" фаза вакцинації проти коронавірусу. Після лікарів та медперсоналу на черзі літні люди. Щоправда не обійшлося й без скандалів.
Минулої п'ятниці перед лікарськими центрами, в яких записатися на щеплення проти коронавірусу могли люди віком понад 70 років, вишикувалися черги. Багато хто з літніх поляків перед цим намагався скористатися спеціально створеною гарячою лінією. "Моя жінка довго чекала, а потім її просто викинули з телефонної черги, тож я тепер випробовую своє щастя в такий спосіб", - каже літній житель Щецина.
Дехто займав чергу ще з ночі, але навіть це не давало людям жодної гарантії. Адже в Польщі теж вакцини для всіх поки що бракує. Крім того, у багатьох центрах вакцинації вільних місць у чергах на щеплення вже нема, оскільки їх роздали людям віком понад 80 років. Вони мали змогу записатися на щеплення заздалегідь. Зараз вільних місць для запису немає до кінця березня, повідомили в неділю в міністерстві охорони здоров'я країни.
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Крім цього, гаряча лінія щодо вакцинації рветься по швах. Уже в п'ятницю близько 300 тисяч людей намагалися додзвонитися на спеціальний номер 989. Але двох тисяч співробітників не вистачає, аби відповісти всім. Пощастило лише тим, хто спробував подзвонити вже вночі - до офіційного початку роботи гарячої лінії. Декому з них відповіли.
Наскільки високий попит на вакцини у Польщі пов'язаний зі скандалом, що мав місце нещодавно, достеменно невідомо. Але можна припустити, щоб без нього населення країни було б досі налаштовано до щеплень більш скептично. У листопаді лише 43 відсотки поляків заявляли, що збираються вакцинуватися проти коронавірусу. На початку січня таких було вже 70 відсотків.
Наприкінці 2020 року стало відомо, що крім так званої "нульової групи", до якої належать передусім лікарі та медперсонал, вакцину отримали деякі актори та селебрітіз, багато з яких вважаються критичними до уряду. Одна з них - акторка театру і кіно Кристина Янда. Кількома днями після щеплення в ефірі каналу TVN24 вона запевняла, що спеціально перепитала, чи не забирає вакцину в когось іншого, на що їй заявили, що не забирає. Янда та інші відомі особистості кажуть, що виходили з того, що беруть участь у кампанії з вакцинації, а щеплення їм роблять вакциною, яка "лишилася". Але жодної кампанії поки що так і не стартувало.
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Під час перевірки в Університетській лікарні Варшави, де робили спірні щеплення, виявилося, що майже половина з 450 доз вакцини, що їх отримала лікарня, були віддані людям, які жодного стосунку до лікарні не мали. Попри вимогу міністра охорони здоров'я Польщі директор лікарні відмовився іти у відставку.
Усупереч затвердженій черзі щеплення зробили також деяким політикам, які навіть оприлюднили відповідні фото. За це з партії виключили одного з місцевих політиків правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС). Усі ці великі і маленькі скандали затьмарили нещодавні дискусії про скепсис щодо вакцин. Зараз ідеться радше про те, як впоратися з підвищеним попитом на них.
Останнього тижня до затвердженого графіку вакцинації були внесені зміни. Згідно з ними, після медиків право на щеплення мають тепер люди старшого віку - спершу ті, кому за 80, потім - ті, кому за 70, а зрештою й ті, кому за 60 років. Після них на черзі люди з деякими хронічними захворюваннями, потім - учителі та люди "в формі", себто поліцейські та військові. Керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик пояснив внесені зміни зверненнями відповідних груп. Мовляв, у кожному процесі прийняття рішень можуть виникнути помилки, каже він.
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Поки що в Польщі було зроблено понад 700 тисяч щеплень. Близько двох відсотків населення вдалося вакцинувати принаймні один раз. Загалом правила не відрізняються і для іноземців, які легально та офіційно живуть у Польщі.
Тут ідеться передусім про українців, адже три чверті всіх дозволів на роботу в країні 2019 року отримали саме вони. Крім того, українці становлять левову частку іноземців, які сплачують у Польщі соціальні внески - за останніми даними, таких пів мільйона. Натомість де-факто в країні проживає більше українців.
"Кожна людина, яка легально перебуває у Польщі та чиє перебування, приміром, підтверджено обмеженим чи необмеженим дозволом на проживання, може вакцинуватися", - наголошує Міхал Дворчик. За його словами, жодних обмежень тут немає, тож люди з України та інших країн можуть отримати щеплення.
Утім, Ольга Дуда зі спілки українців Польщі в розмові з DW вказує на те, що на практиці бюрократичні процедури часом дуже затягуються та багато українців отримують їхні дозволи на проживання в найкращому разі за кілька місяців після фактичного прибуття. Крім того, багато хто користується правилами малого прикордонного руху чи іншими, які не вимагають офіційної реєстрації в Польщі. Такі українці права на вакцинацію в Польщі не мають.
Оскільки в Україні щеплення поки що навіть не почали робити взагалі. Багато хто в Польщі побоюється, що коли кордони між двома країнами знову запрацюють у звичному режимі, вірус зі сходу може знову потрапити до країни та зменшити успіх вакцинації. Тому, як заявив Дворчик, коло осіб із України, які мають право на щеплення, може бути розширене - мовляв, це залежить під подальшого перебігу пандемії та доступності вакцини.
Ольга Дуда підтверджує, що офіційно працевлаштовані в Польщі українські медики вже отримали щеплення, як і передбачає урядовий план. Кількість лікарів з України в Польщі найближчим часом може збільшитися - наприкінці минулого року уряд у Варшаві запровадив полегшені правила допуску до роботи в країні лікарів з-поза меж ЄС. Минулого тижня стало відомо про перших п'ятьох медиків, яким дозволили працювати на основі нових правил. Ними стали троє білорусів та двоє українців.