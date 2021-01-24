Початок вакцинації в Польщі: не все так гладко

Минулої п'ятниці перед лікарськими центрами, в яких записатися на щеплення проти коронавірусу могли люди віком понад 70 років, вишикувалися черги. Багато хто з літніх поляків перед цим намагався скористатися спеціально створеною гарячою лінією. "Моя жінка довго чекала, а потім її просто викинули з телефонної черги, тож я тепер випробовую своє щастя в такий спосіб", - каже літній житель Щецина.

Дехто займав чергу ще з ночі, але навіть це не давало людям жодної гарантії. Адже в Польщі теж вакцини для всіх поки що бракує. Крім того, у багатьох центрах вакцинації вільних місць у чергах на щеплення вже нема, оскільки їх роздали людям віком понад 80 років. Вони мали змогу записатися на щеплення заздалегідь. Зараз вільних місць для запису немає до кінця березня, повідомили в неділю в міністерстві охорони здоров'я країни.

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Крім цього, гаряча лінія щодо вакцинації рветься по швах. Уже в п'ятницю близько 300 тисяч людей намагалися додзвонитися на спеціальний номер 989. Але двох тисяч співробітників не вистачає, аби відповісти всім. Пощастило лише тим, хто спробував подзвонити вже вночі - до офіційного початку роботи гарячої лінії. Декому з них відповіли.

Скандал із вакцинами

Наскільки високий попит на вакцини у Польщі пов'язаний зі скандалом, що мав місце нещодавно, достеменно невідомо. Але можна припустити, щоб без нього населення країни було б досі налаштовано до щеплень більш скептично. У листопаді лише 43 відсотки поляків заявляли, що збираються вакцинуватися проти коронавірусу. На початку січня таких було вже 70 відсотків.

Після кількох скандалів у Польщі зріс попит на вакцини

Наприкінці 2020 року стало відомо, що крім так званої "нульової групи", до якої належать передусім лікарі та медперсонал, вакцину отримали деякі актори та селебрітіз, багато з яких вважаються критичними до уряду. Одна з них - акторка театру і кіно Кристина Янда. Кількома днями після щеплення в ефірі каналу TVN24 вона запевняла, що спеціально перепитала, чи не забирає вакцину в когось іншого, на що їй заявили, що не забирає. Янда та інші відомі особистості кажуть, що виходили з того, що беруть участь у кампанії з вакцинації, а щеплення їм роблять вакциною, яка "лишилася". Але жодної кампанії поки що так і не стартувало.

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Під час перевірки в Університетській лікарні Варшави, де робили спірні щеплення, виявилося, що майже половина з 450 доз вакцини, що їх отримала лікарня, були віддані людям, які жодного стосунку до лікарні не мали. Попри вимогу міністра охорони здоров'я Польщі директор лікарні відмовився іти у відставку.

Усупереч затвердженій черзі щеплення зробили також деяким політикам, які навіть оприлюднили відповідні фото. За це з партії виключили одного з місцевих політиків правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС). Усі ці великі і маленькі скандали затьмарили нещодавні дискусії про скепсис щодо вакцин. Зараз ідеться радше про те, як впоратися з підвищеним попитом на них.

Акторка Кристина Янда каже, що не знала, що порушує пріоритетність вакцинації

Пріоритетність щеплень у Польщі

Останнього тижня до затвердженого графіку вакцинації були внесені зміни. Згідно з ними, після медиків право на щеплення мають тепер люди старшого віку - спершу ті, кому за 80, потім - ті, кому за 70, а зрештою й ті, кому за 60 років. Після них на черзі люди з деякими хронічними захворюваннями, потім - учителі та люди "в формі", себто поліцейські та військові. Керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик пояснив внесені зміни зверненнями відповідних груп. Мовляв, у кожному процесі прийняття рішень можуть виникнути помилки, каже він.

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Поки що в Польщі було зроблено понад 700 тисяч щеплень. Близько двох відсотків населення вдалося вакцинувати принаймні один раз. Загалом правила не відрізняються і для іноземців, які легально та офіційно живуть у Польщі.

Вакцинація іноземців? Так, але…

Тут ідеться передусім про українців, адже три чверті всіх дозволів на роботу в країні 2019 року отримали саме вони. Крім того, українці становлять левову частку іноземців, які сплачують у Польщі соціальні внески - за останніми даними, таких пів мільйона. Натомість де-факто в країні проживає більше українців.

"Кожна людина, яка легально перебуває у Польщі та чиє перебування, приміром, підтверджено обмеженим чи необмеженим дозволом на проживання, може вакцинуватися", - наголошує Міхал Дворчик. За його словами, жодних обмежень тут немає, тож люди з України та інших країн можуть отримати щеплення.

Українці - лідери за кількістю нових дозволів на проживання у Польщі

Утім, Ольга Дуда зі спілки українців Польщі в розмові з DW вказує на те, що на практиці бюрократичні процедури часом дуже затягуються та багато українців отримують їхні дозволи на проживання в найкращому разі за кілька місяців після фактичного прибуття. Крім того, багато хто користується правилами малого прикордонного руху чи іншими, які не вимагають офіційної реєстрації в Польщі. Такі українці права на вакцинацію в Польщі не мають.

Оскільки в Україні щеплення поки що навіть не почали робити взагалі. Багато хто в Польщі побоюється, що коли кордони між двома країнами знову запрацюють у звичному режимі, вірус зі сходу може знову потрапити до країни та зменшити успіх вакцинації. Тому, як заявив Дворчик, коло осіб із України, які мають право на щеплення, може бути розширене - мовляв, це залежить під подальшого перебігу пандемії та доступності вакцини.

Ольга Дуда підтверджує, що офіційно працевлаштовані в Польщі українські медики вже отримали щеплення, як і передбачає урядовий план. Кількість лікарів з України в Польщі найближчим часом може збільшитися - наприкінці минулого року уряд у Варшаві запровадив полегшені правила допуску до роботи в країні лікарів з-поза меж ЄС. Минулого тижня стало відомо про перших п'ятьох медиків, яким дозволили працювати на основі нових правил. Ними стали троє білорусів та двоє українців.