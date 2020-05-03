Походження коронавірусу: що міг приховувати Китай?

Витяги з доповіді розвідувального альянсу "П'ять очей" (Five Eyes), до якого належать спецслужби США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії, були опубліковані австралійською газетою The Daily Telegraph на початку травня. Предметом розслідування міжнародних спецслужб став, як написала газета, новий вірус кажана, який досліджували в лабораторії в китайському Ухані.

З моменту її публікації кількість повідомлень про "вірус, штучно створений в уханській лабораторії", різко зросла. Стверджується, зокрема, що світова спільнота втратила дорогоцінний час для боротьби з SARS-CoV-2 - нібито через те, що Китай приховував інформацію про нього. З подібними звинуваченнями на адресу Пекіна виступили не тільки президент США Дональд Трамп, а й німецькі таблоїди. Тож невже вибухнув новий грандіозний скандал?

Про що йшлося в заявах американської розвідки?

Немає жодних доказів того, що коронавірус був створений штучно або поширений за чиїмось злим наміром. Подібну маячню використовують прихильники теорій змови, які стверджують, що саме так розійшовся по світу в 1980-х роках вірус імунодефіциту людини (ВІЛ).

Читайте також: Коронавірус, СНІД і чума: чому теорії змови стають вірусними під час пандемій

Але в заявах управління Національної розвідки США, у підпорядкуванні якої перебувають усі 17 американських спецслужб, неодноразово чітко йшлося про те, що, як і у більшості науковців, у спецслужб США немає підстав вважати, що вірус, який викликає захворювання COVID-19, був створений людиною або генетично модифікований. Водночас американські розвідувальні служби надалі намагаються з'ясувати, "чи міг спалах статися внаслідок контакту з інфікованою твариною чи внаслідок нещасного випадку в одній з лабораторій міста Ухань", ідеться в заяві для преси.

Ця заява, поширена 30 квітня послом США в Берліні і тимчасовим виконувачем обов'язків директора Національної розвідки США Річардом Гренеллом, якому, до речі, не властива надмірна дипломатичність, стала сенсаційним винятком з правила американських спецслужб не коментувати поточні події.

Посол США в Берліні Річард Гренелл

Дослідження коронавірусів у Китаї не були секретними

Лише за декілька днів після офіційної заяви Гренелла в австралійській Saturday Telegraph з'явилася публікація, у якій з посиланням на доповідь тамтешньої спецслужби ASIS ішлося про те, що розвідка Австралії також не знайшла жодних доказів техногенної природи пандемії COVID-19.

Читайте також: Чи походить коронавірус SARS-CoV-2 із дослідницької лабораторії?

Одним із найцікавіших аспектів доповіді австралійської спецслужби стала довідкова інформація про дослідження з коронавірусами кажанів, якими вже 15 років опікується група китайських науковців під керівництвом Ши Чженлі, директорки Центру інфекційних захворювань Уханського інституту вірусології Китайської академії наук.

Із наявних п'яти тисяч видів вірусів Ши вивчила не менше 50 зразків. Однак це дослідження жодним чином не було китайським секретним проєктом. Науковці співпрацювали, наприклад, з лабораторією здоров'я тварин при Австралійському об'єднанні науково-промислових і прикладних досліджень. Сама Ши та її колега Пен Чжоу провели там кілька років. Іншим партнером був Університет Північної Кароліни з США.

Мета дослідження полягала в тому, щоб ізолювати віруси, що зустрічаються у кажанів, і проаналізувати можливість їх передачі людині. У листопаді 2015 року, майже за чотири роки до початку нинішньої пандемії, під час дослідження, проведеного Ши Чженлі спільно з Університетом Північної Кароліни, був зроблений висновок про те, що віруси, генетично схожі на вірус SARS, можуть передаватися безпосередньо від кажанів людині і не піддаються лікуванню.

Вчені досліджують, чи можуть кажани бути джерелом інфекування вірусом SARS-CoV-2

А в березні 2019 року Ши і її команда опублікували в медичному журналі Viruses огляд під назвою "Коронавіруси кажанів у Китаї". У ньому дослівно йшлося: "Є висока ймовірність того, що в майбутньому хвороби, подібні до атипової пневмонії (SARS) або близькосхідного респіраторного синдрому (MERS), будуть викликатися коронавірусами кажанів, і існує підвищена ймовірність того, що це станеться в Китаї".

Спецслужби спростовують теорію про штучне походження коронавірусу

Науковці також особливо наголошували на високому ризику своїх досліджень у разі, якщо внаслідок нещасного випадку станеться витік вірусів. Одним із факторів ризику були названі стандарти безпеки в лабораторіях. У зв'язку з цим спливають повідомлення американських дипломатів у Китаї, які у грудні 2019 року повідомили про непідтверджені недоліки системи безпеки в лабораторії в Ухані.

Читайте також: Коронавірус: як функціонують лабораторії найвищого рівня безпеки?

Таким чином, австралійська розвідка відкидає всі спекуляції і звинувачення в тому, що вірус був штучно створений у лабораторії. І тому позиція влади Австралії полягає в тому, що SARS-CoV-2 із 95-відсотковою ймовірністю зародився на ринку в Ухані. Проте зберігається невелика - 5-відсоткова - ймовірність того, що вірус міг випадково "вирватися на волю" з лабораторії.

Із цими висновками, про які також ідеться в заяві спецслужб США, не згодна адміністрація Дональда Трампа. Американський президент багаторазово заявляв про наявність у нього доказів витоку вірусу з лабораторії в Ухані. Держсекретар США і колишній директор ЦРУ Майк Помпео ще 3 травня в інтерв'ю американському телеканалу ABC сказав, що є "серйозні підстави вважати, що криза почалася в уханській лабораторії".

Щоправда, вже за кілька днів він визнав, що питання про походження коронавірусу SARS-CoV-2 залишається нез'ясованим, і додав, що "повної впевненості у тому, що це почалося в лабораторії або десь ще, у нас немає". З подібною заявою виступив 5 травня і очільник Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі.

На ринку в Ухані можна купити як живих свійських тварин, так і кажанів

Пекін прагнув приховати спалах захворювання

У доповіді австралійських спецслужб є ще один важливий момент. У 15-сторінковому звіті ASIS описується, як Китай навмисно приховував або знищував докази спалаху коронавірусу в грудні, не надавав його живі зразки міжнародній науковій спільноті і змушував замовкнути або "зникнути" лікарів, які про це говорили.

Читайте також: Китай обмежує наукові публікації про коронавірус

Найтривожнішим став випадок Хуан Яньлін - співробітниці лабораторії Уханського інституту вірусології. Китайські ЗМІ писали про те, що саме вона могла стати "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу. Потім з'явилося повідомлення про її зникнення, з сайту інституту були видалені її фотографія і відомості про неї, і відтоді про жінку немає жодної інформації, що лише підігріває появу різних здогадок.

У січні в Ухані, як повідомлялося, почалися арешти лікарів, які говорили про появу нового вірусного захворювання, - їх звинуватили в "поширенні чуток". Крім цього, зазначалося, що китайська влада запровадила цензуру пошуку новин про вірус в інтернеті, заблокувавши в пошукових системах такі словосполучення, як "варіант атипової пневмонії", "ринок морепродуктів в Ухані" і "уханська невідома пневмонія".

Читайте також: Коронавірус і подекуди небезпечні гастрономічні вподобання китайців

Однак найсерйозніше звинувачення на адресу китайської влади полягає в тому, що вони ще в грудні знали про можливість передачі вірусу від людини до людини, але спочатку заперечували це. І лише 20 січня 2020 року повідомили ВООЗ про спалах нової інфекції.

Перекладати відповідальність лише на Китай несправедливо

Але, попри це, доповіді спецслужб США та Австралії дозволяють дійти ще одного висновку: перекладати відповідальність за масштаби поширення пандемії виключно на Китай було би несправедливо. Адже результати наукових досліджень з коронавірусами та їхня небезпека відомі міжнародній науковій спільноті вже багато років. У багатьох країнах проходили навчання з боротьби зі стихійними лихами, спричиненими подібними сценаріями.

У Німеччині, наприклад, Федеральне управління захисту населення і надзвичайних ситуацій ще 2012 року провело стрес-тест "Аналіз ризиків у сфері цивільної оборони", змоделювавши спалах пандемії невідомого вірусу. Результат виявився невтішним: недостатня підготовка, відсутність необхідного потенціалу і матеріалів, а також планів стримування.

Стосовно реального спалаху епідемії у Китаї, навіть наприкінці січня жоден уряд - ані в Європі, ані в Америці - не вжив щодо цього серйозних заходів. Лише коли епідемія, що спалахнула в Італії, продемонструвала смертоносну небезпеку нового коронавірусу, почали гарячково вживати заходів - іноді план дій мінявся щогодини. Отже, вельми сумнівно, що якби Китай у грудні 2019 року обрав іншу інформаційну політику і міжнародна спільнота виграла деякий час, дізнавшись про вірус місяцем раніше, вона відреагувала би інакше.

Автор: Доктор Крістофер Нерінґ - історик і науковий директор Німецького музею шпигунства у Берліні

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Кажани живуть не лише в печерах Де їх лише не зустрінеш - від австралійського бушу до тихоокеанського узбережжя Мексики. Вони висять на деревах, живуть високо в горах, у печерах, розщелинах і на горищах. Кажани є найбільш поширеними ссавцями на Землі, вони водяться на всіх континентах, крім Антарктиди. Близько 20 відсотків усіх ссавців є рукокрилими. Важлива деталь: вони є єдиними ссавцями, які здатні літати.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Маршмеллоу, котрі поїдають інжир Цей білий кажан зручно влаштувався у листі рослини геліконія. Загалом у світі налічують близько 1100 видів рукокрилих, лише п'ять із них є білими. Цих тваринок з довжиною тіла від чотирьох до п'яти сантиметрів іноді ще називають "маршмеллоу" серед кажанів, бо вони нагадують ці пухкі солодощі, які у США так люблять смажити на вогні. Ці кажани харчуються майже виключно інжиром.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Ми такі, якими ми є Хоча кажани у багатьох регіонах світу зажили моторошної слави вампірів, насправді лише три їхні види п'ють кров. Своїми гострими зубами вони зголюють волосини зі шкіри своїх жертв, перш ніж ссати їхню кров. Кажани-вампіри надають перевагу питтю крові корів і коней, які сплять. Але вони нападають також на людей і можуть при цьому переносити різні інфекції та хвороби.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Вуха для того, щоб "бачити" в темряві Такі великі вуха потрібні кажанам для ехолокації. Більшість кажанів бачать погано, проте вони можуть добре орієнтуватися в темряві. Для цього вони своїм ротом або носом видають ультразвук. Він відбивається від перешкод перед ними, і цю луну кажани вловлюють своїми велетенськими вухами. Таким чином вони можуть добре орієнтуватися у просторі, зокрема й у темряві.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Без кажанів не було б авокадо, манго та бананів Рукокрилі відіграють центральну роль у запилюванні рослин. Понад 500 видів рослин залежні від цих летючих ссавців, які переносять пилок між їхніми квітами. Серед них банани, авокадо, манго та агави. Деякі з цих рукокрилих мають дуже довгі язики для того, аби ласувати нектаром і пилком квітів.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Ледь не безсмертні Хоча рукокрилі народжують лише одне дитинча на рік, більшість із них живуть довше за багатьох інших ссавців. Деякі види живуть по 30 років і при цьому практично не старіють. Причину такої тривалості життя науковці вбачають в унікальній здатності кажанів запобігати старінню клітин та відновлювати їх. Зокрема це захищає від онкологічних захворювань.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Ідеальні переносники хвороб Водночас кажани є природним середовищем існування для багатьох збудників хвороб, серед яких віруси Ебола, Ніпах і Марбург, а також коронавіруси SARS, MERS і новий SARS-CoV-2. Хоча вони і переносять цих збудників смертельних хвороб, завдяки своїй унікальній імунній системі, а саме високій температурі тіла та великій концентрації інтерферонів, самі кажани при цьому залишаються здоровими.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Кажанів треба захищати, а не знищувати Хоча кажанів знову і знову згадують у зв'язку з жахливими хворобами, їх треба захищати. Адже вони відіграють центральну роль у багатьох екосистемах. Без них, наприклад, в Африці кількість москітів зростатиме шаленими темпами, через що епідемія малярії там набуде небачених масштабів. Автор: Чарлі Шілд

