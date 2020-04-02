 Посольство України в США просить Маска допомогти з апаратами ШВЛ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2020

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Посольство України в США просить Маска допомогти з апаратами ШВЛ

Посольство України в США прокоментувало пост засновника Tesla Ілона Маска, в якому він пропонує апарати ШВЛ, і попросило надати їх Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Ілон Маск

Україна попросила в Ілона Маска апарати штучної вентиляції легенів

Українське посольство в США просить засновника і генерального директора компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска надати Україні апарати штучної вентиляції легенів через пандемію коронавірусу.

"Шановний Ілоне, Україна є другою за величиною країною в Європі з населенням майже 40 мільйонів осіб. Пандемічна ситуація в Україні наближається до свого піку, квітень буде найважчим. Людям у лікарнях потрібні апарати штучної вентиляції легенів. Ми готові до співпраці! Спасибі", - повідомлення такого змісту було розміщено українським посольством в  четвер, 2 квітня, у соцмережі Twitter під повідомленням Маска, яке він опублікував 31 березня.

У цьому повідомленні засновник Tesla заявив, що має додаткові апарати штучної вентиляції легенів, схвалені Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, і їх можуть відправити до лікарень у всьому світі в регіонах доставки Tesla. За його словами, пристрої та вартість доставки - безкоштовні, єдина вимога полягає в тому, що апарати штучної вентиляції легенів необхідні пацієнтам негайно, а не зберігатимуться на складі.

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Перед цим допомогти Україні закликала Маска колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун, оскільки, за її словами, в Україні лише 3,5 тисячі апаратів ШВЛ.

Нагадаємо, станом на ранок 2 квітня в Україні зафіксовано 804 випадки інфікування, повідомило міністерство охорони здоров’я. Померли 20 осіб, а 13 людей одужали. Госпіталізовано 398 хворих, решта отримують амбулаторне лікування. При цьому лише 15 пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легенів.

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