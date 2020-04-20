Послаблення карантину: у Норвегії відкривають дитсадки

У Норвегії з понеділка, 20 квітня, відчиняються дитячі садки. Дошкільні заклади місяць були зачинені на карантин. Нині вони знову можуть працювати, але з дотриманням суворих правил: діти віком до трьох років можуть перебувати в малих групах (не більше трьох осіб), діти від трьох до шести років - у групах не більше шістьох осіб. За тиждень у Норвегії планують відкрити також початкові школи, повідомляє інформагенція AFP.

У міністерстві освіти Норвегії запевняють, що водити дітей до садків - безпечно. Але не всі батьки в це вірять. 24 відсотки батьків не хочуть віддавати дітей до садків, 13 відсотків не впевнені. Про це повідомив цими вихідними норвезький мовник NRK із посиланням на дані соцопитування.

Окрім дитсадків, із 20 квітня в Норвегії знову дозволяється працювати фізіотерапевтам, психотерапевтам, дантистам і фахівцям оптики. Кафе та ресторани і надалі зачинені. Культурні та спортивні заходи заборонені щонайменше до середини червня.

Уряд у Осло оприлюднив на початку квітня план поступового послаблення карантину у зв'язку з тим, що епідемія коронавірусу в країні "під контролем". За даними Університету Джонса Хопкінса (США), в Норвегії зареєстровано понад сім тисяч випадків хвороби COVID-19. Більш ніж 160 людей померли, понад 30 одужали. У Норвегії мешкають близько 5,4 мільйона людей.

Окрім Норвегії, карантинні обмеження вирішили поступово послаблювати в Австрії, Данії та Німеччині. У США карантин мають скасовувати у три етапи.

Як повідомлялося, в Європі (включно з Росією та Туреччиною) зареєстрували понад 1 мільйон заражень коронавірусом. Більш ніж 100 тисяч людей померли.

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