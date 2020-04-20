 Послаблення карантину: у Норвегії відкривають дитсадки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2020

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Новини

Послаблення карантину: у Норвегії відкривають дитсадки

Норвегія поступово послаблює карантин. Із 20 квітня відчиняють дитсадки. Також знову дозволяється працювати фізіотерапевтам, психотерапевтам, дантистам і працівникам оптик. Кафе та ресторани зачинені.

Дитсадок. Фото з архіву

Дитсадки знову можуть працювати з 20 квітня, але з дотриманням обмежень щодо кількості дітей у групах

У Норвегії з понеділка, 20 квітня, відчиняються дитячі садки. Дошкільні заклади місяць були зачинені на карантин. Нині вони знову можуть працювати, але з дотриманням суворих правил: діти віком до трьох років можуть перебувати в малих групах (не більше трьох осіб), діти від трьох до шести років - у групах не більше шістьох осіб. За тиждень у Норвегії планують відкрити також початкові школи, повідомляє інформагенція AFP.

У міністерстві освіти Норвегії запевняють, що водити дітей до садків - безпечно. Але не всі батьки в це вірять. 24 відсотки батьків не хочуть віддавати дітей до садків, 13 відсотків не впевнені. Про це повідомив цими вихідними норвезький мовник NRK із посиланням на дані соцопитування.

Окрім дитсадків, із 20 квітня в Норвегії знову дозволяється працювати фізіотерапевтам, психотерапевтам, дантистам і фахівцям оптики. Кафе та ресторани і надалі зачинені. Культурні та спортивні заходи заборонені щонайменше до середини червня.

Уряд у Осло оприлюднив на початку квітня план поступового послаблення карантину у зв'язку з тим, що епідемія коронавірусу в країні "під контролем". За даними Університету Джонса Хопкінса (США), в Норвегії зареєстровано понад сім тисяч випадків хвороби COVID-19. Більш ніж 160 людей померли, понад 30 одужали. У Норвегії мешкають близько 5,4 мільйона людей.

Окрім Норвегії, карантинні обмеження вирішили поступово послаблювати в Австрії, Данії та Німеччині.  У США карантин мають скасовувати у три етапи.

Як повідомлялося, в Європі (включно з Росією та Туреччиною) зареєстрували понад 1 мільйон заражень коронавірусом. Більш ніж 100 тисяч людей померли.

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  • Жінка у Римі вигулює свою домашню свиню

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  • Пес на тлі повідомлення про заходи проти поширення коронавірусу

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    COVID-19 мене не турбує

    Чи може собака підхопити коронавірус і передати його людині? За даними Інституту здоров'я тварин імені Фрідріха Леффлера, не було зафіксовано жодного випадку подібного зараження чи передачі інфекції. Теоретично збудник може потрапити на хутро собаки, коли її гладить інфікована коронавірусом особа. Але ризик передачі інфекції низький, зазначають науковці.

  • Чоловік в масці й рукавичках фотографується з собакою в Лівані

    Із собакою і карантин не страшний

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    Собака й господар: у часи пандемії COVID-19 ці стосунки можуть виявитися міцними, як скеля. У Лівані господар позує зі своїм псом перед скелею Рауш. Символ Бейрута, який також називають "голубиною скелею", можна побачити безпосередньо з набережної ліванської столиці. Тут щорічно проводилися змагання зі стрибків у воду.

  • Перехожий у Каракасі намагається захистити себе та свого собаку за допомогою власноруч пошитих масок

    Із собакою і карантин не страшний

    Освідчення в жовтому

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро запровадив у країні карантин одразу після реєстрації першого випадку інфікування коронавірусом у середині березня. Система охорони здоров'я Венесуели перебувала на межі колапсу ще до епідемії COVID-19. У лікарнях бракує мила, засобів дезінфекції й захисного одягу. Цей перехожий у Каракасі намагається захистити себе та свого собаку за допомогою саморобних масок.

  • Чоловік із собакою віддаляються на майже порожньому поромі від Сієтла

    Із собакою і карантин не страшний

    Геть із міста!

    Апокаліптична сцена: чоловік із собакою віддаляються на майже порожньому поромі від Сієтла, що видніється на горизонті. У США коронавірус значною мірою зупинив громадське життя, і рух поромів працює в обмеженому режимі. Кількість інфікованих у країні швидко зростає.

  • Жінка з собакою

    Із собакою і карантин не страшний

    Мій пес, моя душа

    У Німеччині не потрібно мати собаку, аби витримати запроваджені для боротьби з коронавірусом заходи. У країні з середини березня діють обмеження соціальних контактів, однак заборони на вихід із дому без поважної причини немає. Вийти на прогулянку можна - самому або удвох. І, звичайно ж, із чотирилапим другом.

    Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук


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