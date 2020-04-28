 Послаблення карантину: у Києві дозволять продавати каву на винос | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2020

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Послаблення карантину: у Києві дозволять продавати каву на винос

Віталій Кличко після спілкування з підприємцями анонсував дозвіл продажу кави на винос у Києві. Відповідне рішення має ухвалити комісія з надзвичайних ситуацій Києва 5 травня.

У Києві дозволять продавати каву на винос

У Києві дозволять продавати каву на винос

У Києві у рамках першого етапу послаблення карантинних обмежень дозволять продавати каву на винос. Про це у понеділок, 4 травня, повідомив мер столиці України Віталій Кличко. Він зазначив також, що цього дня поспілкувався з приватними підприємцями.

"Дозволити продавати каву на винос - це один з кроків першого етапу послаблень, що столиця оприлюднила раніше. В принципі, ресторани і кафе продавали і продають їжу на винос під час обмежень. Тому і каву на винос ми вже можемо дозволити", - написав Кличко у соцмережі Facebook.

Мер Києва уточнив, що відповідне рішення має ухвалити комісія з надзвичайних ситуацій Києва. "Завтра комісія з надзвичайних ситуацій міста повинна ухвалити рішення про це та про регламент роботи кав'ярень. І тоді вони зможуть вже працювати на винос", - зазначив Кличко.

Він нагадав, що у Києві з 12 травня розпочнуть повністю впроваджувати перший етап послаблення обмежень. Під час нього дозволять роботу непродовольчих магазинів загальною площею до 300 квадратних метрів.

Також зможуть розпочати роботу перукарні та салони краси - за попереднім записом та за умови санітарної обробки або кварцування робочого місця після кожного клієнта. Крім того, зможуть працювати кіоски із забороною споживання їжі та напоїв на місці.

Працюватимуть і невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші). Вони мають дотримуватися вимоги щодо максимально одного співробітника на 10 квадратних метрів та не більше одного клієнта на 10 квадратних метрів.

Також зможуть відновити роботу адвокатські, нотаріальні бюро та аудитори також з вимогою не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення. Ще зможуть працювати автокінотеатри.

Водночас на першому етапі зачиненими залишатимуться дитячі садки, школи, дитячі і спортивні майданчики, а також прибережні зони відпочинку. Послаблення обмежень щодо їхнього відвідування буде наступним етапом. Метро в столиці відкриється за рішенням уряду.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів України. Водночас уряд анонсував низку послаблень з 11 травня.

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