 Порошенко і Зеленський здали аналізи на наркотики і алкоголь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2019

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Новини

Порошенко і Зеленський здали аналізи на наркотики і алкоголь

Порошенко здавав аналізи у медцентрі НСК "Олімпійський", а Зеленський обрав приватну клініку Eurolab. Експрес-тест Порошенка - "чистий", повідомив лікар-нарколог.

Петро Порошенко і Володимир Зеленський здали аналізи на вміст наркотичних речовин та алкоголю в організмі

Петро Порошенко і Володимир Зеленський здали аналізи на вміст наркотичних речовин та алкоголю в організмі

Чинний президент України Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський здали аналізи на вміст наркотичних речовин та алкоголю в організмі. Обидва кандидати на посаду президента України зробили це уранці п'ятниці, 5 квітня.

Петро Порошенко здав аналізи у медичному пункті на НСК "Олімпійський" у Києві. Медичний працівник поінформував главу держави, що необхідно здати кров, сечу і волосся. Перед необхідними процедурами президент України підписав необхідні документи для проходження медичної експертизи.

Кількома годинами пізніше головний лікар Київської міської наркологічної лікарні соціотерапії Володимир Ярий під час брифінгу на стадіоні НСК "Олімпійський" повідомив, що за даними експрес-тесту в організмі кандидата в президенти України і чинного глави гержави Петра Порошенка не знайдені сліди алкоголю і наркотиків, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Зеленський обрав клініку свого знайомого

Володимир Зеленський здавав аналізі у одному з приватних медзакладів Києва - клініці Eurolab, котра належить бізнесмену Андрію Пальчевському, заявивши, що на НСК "Олімпійський" "немає лабораторії". "На "Олімпійський" я не приїхав, тому що там немає лабораторії. Ніхто не знає про наявність медичної лабораторії там", - заявив Зеленський.

На запитання журналістів, чому він приїхав до "клініки свого друга" Андрія Пальчевського, Зеленський відповів: "Я просто його знаю. Знаю і "Борис", і Пальчевського, і "Сінево". На репліку журналістів про те, що для повноцінного аналізу, ймовірно, потрібно здавати на аналізи волосся і нігті, шоумен сказав: "Скажуть - будемо".

Уляна Супрун висловилась про якість досліджень

Водночас виконувачка обов'язків голови МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook зазначила, що для достовірного підтвердження того, чи вживає людина наркотики або алкоголь, спосіб перевірки аналізів і наявність спеціального обладнання є критично важливим. "Найбільш сучасне обладнання для цього є лише в антидопінговому центрі олімпійського комітету. Саме вони регулярно працюють зі спортсменами задля визначення, чи вживають вони заборонені речовини", - підкреслила Супрун.

Нагадаємо, що проведення медичної експертизи зажадав Зеленський у своєму відеозверненні до Порошенка, назвавши це умовою своєї участі в дебатах перед другим туром президентських виборів. Шоумен наголосив, що кандидати мають "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів". Крім цього, він висунув низку інших умов для проведення теледебатів із чинним президентом, зокрема він забажав влаштувати дебати на київському стадіоні НСК "Олімпійський". Чинний український президент вже двічі підтвердив свою згоду провести дебати на НСК "Олімпійський". Дебати між кандидатами у президенти, за законом, відбуваються останньої п'ятниці перед голосуванням - 19 квітня.

 

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