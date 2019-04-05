 Порошенко чекає Зеленського 14 квітня для проведення дебатів на ″Олімпійському″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2019

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Новини

Порошенко чекає Зеленського 14 квітня для проведення дебатів на "Олімпійському"

Петро Порошенко заявив, що чекає Володимира Зеленського на стадіоні "Олімпійський" 14 квітня для проведення дебатів перед другим туром президентських виборів. Він також готовий пройти тест у WADA.

Чинний президент України Петро Порошенко

Чинний президент України Петро Порошенко

Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що 14 квітня чекає кандидата на пост глави держави Володимира Зеленського на стадіоні "Олімпійський" для участі в дебатах кандидатів на посаду голови держави перед другим туром виборів. "14 квітня, наступної неділі, я на Республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів", - сказав він під час ефіру на телеканалі "Україна" в неділю, 7 квітня.

На думку президента, оптимальним часом для проведення дебатів буде 19-20 година. "Я запрошую і глядачів, як запрошував пан Володимир Зеленський, я запрошую усі канали, щоб дебати були проведені в місці, у часі, як хотів Володимир Зеленський", - зазначив глава держави.

Він також додав, що на початку наступного тижня готовий пройти тест у Всесвітньому антидопінговому агентстві (World Anti-Doping Agency, WADA), як це раніше запропонував кандидатам в президенти український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко. "Негайно, як сказав Володимир Кличко, на початку наступного тижня приїде сюди і керівництво, і експерти цієї організації. І я хочу заявити: я ці тести пройду відразу ж після прибуття", - зазначив президент.

DW.COM

У своєму зверненні до президента України Петра Порошенка Володимир Зеленський вимагає провести передвиборчі дебати на НСК "Олімпійський". (03.04.2019)

Чинний президент та його суперник кличуть один одного на дебати. Підготовка до них розпочалася зі здачі аналізів перед камерами. (05.04.2019)

Раніше Петро Порошенко і Володимир Зеленський здали аналізи на вміст наркотичних речовин та алкоголю в організмі. Петро Порошенко здав аналізи у медичному пункті на НСК "Олімпійський", але загалом медичне дослідження проводили чотири медустанови: клініки "Борис" і "Медіком", лікарня екстреної медичної допомоги та Київська наркологічна лікарня. Володимир Зеленський, натомість, здав аналізи у приватній клініці Eurolab, що належить бізнесмену Андрію Пальчевському. За результатами швидкого аналізу медики не виявили у крові обох кандидатів жодних психоактивних речовин.

Як відомо, за результатами першого туру голосування Володимир Зеленський набрав 30,2 відсотка голосів виборців (5,7 мільйона громадян), тоді як Петра Порошенка підтримали 15,9 відсотка (три мільйони осіб). Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

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