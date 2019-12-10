Порошенко стверджує, що "червоні лінії" стали "оберегом" для України в Парижі

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко стверджує, що "червоні лінії", окреслені опозицією та на акціях протесту перед самітом у Парижі, стали "оберегом" для України на зустрічі. Про це Порошенко написав у вівторок, 10 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. ""Червоні лінії", які окреслило суспільство, стали для України справжнім оберегом на "нормандському" саміті", - зазначив експрезидент.

Утім, зауважив політик, підстав для ейфорії немає, оскільки зустріч показала, що "Росії не можна довіряти". Порошенко застеріг також від згоди на пропозиції Росії щодо постачання газу з обіцяними знижками. "Відмова від судових позовів до "Газпрому" і повернення на російський газовий гачок - велика небезпека. І найближчими тижнями протидія саме цій загрозі вийде на передній план", - наголосив Порошенко.

Тимошенко непокоїть "формула Штайнмаєра"

Відреагувала на підсумки саміту і лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Візначивши позитивні моменти, як-от відновлення діалогу та домовленість про обмін утримуваними, вона водночас висловила занепокоєння тим, що вперше "на рівні президента України легітимізовано "формулу Штайнмаєра", яка стає основою для подальших дій". "Також уперше в офіційному комюніке переговорів зафіксоване прагнення надати особливий статус окупованим територіям не на тимчасовій, а на постійній основі", - зауважила Тимошенко.

Нагадаємо, на заключній пресконференції нинішній президент України Володимир Зеленський вказав на неможливість федералізації України. Крім того, він сказав про неприпустимість диктувати Україні вектор напрямку руху та територіальних поступок з боку Києва, наголосивши на приналежності Криму та Донбасу Україні.