Порошенко стверджує, що "червоні лінії" стали "оберегом" для України в Парижі

Експрезидент України Петро Порошенко вважає, що підстав для ейфорії після саміту "нормандської четвірки" в Парижі немає. Тим часом Юлія Тимошенко занепокоєна пунктами про "формулу Штайнмаєра" та статус ОРДЛО.
Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко стверджує, що "червоні лінії", окреслені опозицією та на акціях протесту перед самітом у Парижі, стали "оберегом" для України на зустрічі. Про це Порошенко написав у вівторок, 10 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. ""Червоні лінії", які окреслило суспільство, стали для України справжнім оберегом на "нормандському" саміті", - зазначив експрезидент.
Утім, зауважив політик, підстав для ейфорії немає, оскільки зустріч показала, що "Росії не можна довіряти". Порошенко застеріг також від згоди на пропозиції Росії щодо постачання газу з обіцяними знижками. "Відмова від судових позовів до "Газпрому" і повернення на російський газовий гачок - велика небезпека. І найближчими тижнями протидія саме цій загрозі вийде на передній план", - наголосив Порошенко.
Тимошенко непокоїть "формула Штайнмаєра"
Відреагувала на підсумки саміту і лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Візначивши позитивні моменти, як-от відновлення діалогу та домовленість про обмін утримуваними, вона водночас висловила занепокоєння тим, що вперше "на рівні президента України легітимізовано "формулу Штайнмаєра", яка стає основою для подальших дій". "Також уперше в офіційному комюніке переговорів зафіксоване прагнення надати особливий статус окупованим територіям не на тимчасовій, а на постійній основі", - зауважила Тимошенко.
Нагадаємо, на заключній пресконференції нинішній президент України Володимир Зеленський вказав на неможливість федералізації України. Крім того, він сказав про неприпустимість диктувати Україні вектор напрямку руху та територіальних поступок з боку Києва, наголосивши на приналежності Криму та Донбасу Україні.