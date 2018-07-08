 Порошенко розраховує на зміну польського закону про ІНП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2018

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Новини

Порошенко розраховує на зміну польського закону про ІНП

Петро Порошенко сподівається, що Польща перегляне закон про Інститут національної пам'яті. Президент України закликав українців в поляків до взаємного прощення.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Під час церемонії відкриття Меморіалу пам'яті українцям, котрі в 1944 році загинули від рук польських підпільних збройних формувань та солдатів Армії Крайової у польському селі Сагринь, президент України Петро Порошенко у неділю, 8 липня, заявив, що Україна розраховує на внесення Польщею змін до закону про Інститут національної пам'яті.

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"Ми підтримуємо ініціативу деяких змін у польському законодавстві про Інститут національної пам'яті і розраховуємо, що буде переглянуте також положення, яке стосується оцінки українців", - цитує слова Порошенка агенція "Інтерфакс-Україна".

Порошенко закликав українців і поляків до взаємного прощення. Президент України підкреслив, що українці шанують пам'ять поляків, загиблих під час трагічних подій на Волині у 1943-1944 роках. "Ми рішуче засуджуємо грубість і насильство як сьогодення, так і минулого, і закликаємо наші нинішні і майбутні покоління українців і поляків не допустити подібної трагедії", - зазначив Порошенко.

Він додав, що будь-яке протистояння між Україною і Польщею лише послаблює обидві держави, і що трагічні сторінки минулого не мають бути визначальними для спільного європейського майбутнього.

Цього ж дня президент Польщі Анджей Дуда відвідує Україну. У рамках візиту польський президент у Луцьку візьме участь у месі у пам'ять про поляків, котрі стали жертвами Волинської трагедії.

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