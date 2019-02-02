 Порошенко підтримує Супрун, але не коментує її відсторонення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

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Новини

Порошенко підтримує Супрун, але не коментує її відсторонення

Президент України Петро Порошенко не сумнівається в тому, що реформований Верховний Суд встановить істину в ситуації з відстороненням Уляни Супрун від посади в. о. міністра охорони здоров'я.

Петро Порошенко висловив підтримку Уляні Супрун

Петро Порошенко висловив підтримку Уляні Супрун

Президент України Петро Порошенко заявив, що підтримує Уляну Супрун, яку суд відсторонив від посади в. о. міністра охорони здоров'я. Однак він не став коментувати це рішення.

"Я хотів би висловити свою позицію як президента щодо сьогоднішнього судового рішення. Хочу наголосити, що я як президент коментувати рішення суду, згідно із законом, не маю права. Хочу зауважити, що пані Супрун має повну підтримку президента України", - заявив він у вівторок, 5 лютого, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Порошенко зазначив, що цінує усе зроблене разом з Супрун, урядом і парламентом щодо медичної реформи, а також вдячний їй за сприяння у впровадженні сільської медицини. Він наголосив, що не сумнівається в тому, що реформований Верховний суд України "встановить істину" в ситуації з Супрун.

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Український уряд заявив про безпрецедентний тиск, який здійснюється на команду міністерства охорони здоров'я та Уляну Супрун. Він оскаржить рішення суду про її відсторонення з посади виконувачки обов'язків міністра. (05.02.2019)

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій також заявив про підтримку Супрун. "Уляна Супрун стала провайдером медичної реформи. Вона взялася за нелегку роботу. Вона стала на шлях боротьби з головним злом у медичній галузі - корупцією!" - написав він у Twitter.

Раніше стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука з фракції партії "Народний фронт" заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Суд пояснив це тим, що Супрун має подвійне громадянство. У повідомленні суду йдеться, що у 2015 році вона отримала громадянство України і, водночас, досі має громадянство США, тоді як в Україні існує єдине громадянство. Окрім того, суд зазначив, що Супрун є виконувачкою обов'язків міністра більше одного місяця, що є протиправним. Рішення суду може бути оскаржене упродовж 15 днів.

Пізніче уряд України оприлюднив заяву, в якій висловив занепокоєння через рішення суду і пообіцяв боротися за збереження посади за Супрун.

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Докладно

Уляна Супрун

Чому суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра

Що означає на практиці відсторонення Уляни Супрун від керівництва міністерством охорони здоров'я? 

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