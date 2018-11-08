Порошенко не прийняв заяву Луценка про відставку

Президент України Петро Порошенко в п'ятницю, 9 листопада, не прийняв заяву генерального прокурора України Юрія Луценка про відставку з посади, інформує агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Адміністрації президента України.

"Президент повернув заяву генпрокурора, враховуючи, що Юрій Луценко отримав вотум довіри в парламенті (лише 38 голосів "за" відставку під час рейтингового голосування)", - повідомили в АП. Також в Адміністрації президента зазначили, що перед генпрокурором Юрієм Луценком "стоять важливі завдання".

Нагадаємо, що 6 листопада Луценко з трибуни Верховної Ради заявив про намір подати у відставку. "Щоб не було ніяких сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, і ви в парламенті маєте розглянути це питання", - заявив він під час доповіді про перебіг розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк. Утім, перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко того ж дня повідомила, що коаліція не буде підтримувати відставку генерального прокурора.