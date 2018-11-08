 Порошенко не прийняв заяву Луценка про відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2018

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Новини

Порошенко не прийняв заяву Луценка про відставку

Юрій Луценко залишається на посаді генерального прокурора. Президент України Петро Порошенко повернув його заяву про звільнення.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко та український президент Петро Порошенко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко (ліворуч) та український президент Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко в п'ятницю, 9 листопада, не прийняв заяву генерального прокурора України Юрія Луценка про відставку з посади, інформує агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Адміністрації президента України.

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У справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк є троє головних підозрюваних у його замовленні, повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Імена він не назвав і висловив сподівання на швидкий прогрес у розслідуванні. (09.11.2018)

Загибель херсонської активістки Катерини Гандзюк показала нездатність силових структур України адекватно реагувати на виклики суспільства, вважає Сергій Руденко. (07.11.2018)

"Президент повернув заяву генпрокурора, враховуючи, що Юрій Луценко отримав вотум довіри в парламенті (лише 38 голосів "за" відставку під час рейтингового голосування)", - повідомили в АП. Також в Адміністрації президента зазначили, що перед генпрокурором Юрієм Луценком "стоять важливі завдання".

Нагадаємо, що 6 листопада Луценко з трибуни Верховної Ради заявив про намір подати у відставку. "Щоб не було ніяких сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, і ви в парламенті маєте розглянути це питання", - заявив він під час доповіді про перебіг розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк. Утім, перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко того ж дня повідомила, що коаліція не буде підтримувати відставку генерального прокурора.

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