 Порошенко не з′явився на допит у ГПУ - був у Верховному суді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

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Новини

Порошенко не з'явився на допит у ГПУ - був у Верховному суді

Президент України Петро Порошенко не з'явився на допит у ГПУ. Приблизно у призначений для допиту час він був на церемонії складання присяги новими суддями Верховного суду України.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 7 травня, не з'явився до Генеральної прокуратури України (ГПУ), куди мав прибути о 10-й ранку на допит у рамках розслідування "справ Євромайдану". Про це повідомив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Два тижні тому на сьогодні на 10:00 був викликаний президент України Петро Олексійович Порошенко для додаткового допиту в якості свідка. На жаль, як ви бачите, свідок на допит не прийшов. Зі слідчим ніхто не зв'язався, не повідомили ні про причину неявки, ні прохання про можливість перенесення", - цитує Горбатюка агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами начальника управління спецрозслідувань ГПУ, це мав бути вже другий допит глави держави, йому мали поставити "додаткові запитання щодо подій 18-19 лютого (2014 року. - Ред.) та 1 грудня (2013 року. - Ред.)". Також Горбатюк зазначив, що Порошенко досі не підписав протокол першого допиту. "Будемо далі викликати", - сказав представник ГПУ.

Луценко критикує Горбатюка

Тим часом генеральний прокурор України Юрій Луценко різко розкритикував свого підлеглого, зазначивши, що висуваючи претензії Порошенку, Сергій Горбатюк "годує своє его", а не домагається справедливості. Він запенив, що президент України готовий дати свідчення щодо подій 2013-14 років у "будь-який день, починаючи з сьогоднішнього", але коли в нього не заплановані офіційні заходи. За словами Луценка, слідчі з огляду на статус глави держави мали б узгодити з ним час допиту.

DW.COM

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Луценко нагадав, що слідчі допитували Порошенка в 2018 році на території адміністрації президента та висловив нерозуміння того факту, чому вони не вимагали від глави держави підпису під протоколом допиту.

Порошенко у Верховному суді

Президент України Петро Порошенко того ж дня вранці відвідав зібрання з нагоди призначення на посади суддів Верховного суду та церемонії складання присяги судді особами, призначеними на посаду вперше. Як наголосив Порошенко, тепер суд працюватиме практично у повному складі.

За словами президента України, за півтора року Верховний суд пройшов надзвичайний шлях і темп був надшвидким. "Саме тому, наголошую, ми маємо позитивні результати. Верховний суд є прикладом для судової системи як за змістом рішень, так і за інтенсивністю роботи", - запевнив Порошенко. Він висловив жаль, що однієї каденції на посаді йому не вистачило, аби завершити судову реформу.

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