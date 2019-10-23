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Сергій Горбатюк

Тема

Сергій Горбатюк - український правник.

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Докладно

Руслан Рябошапка

Рябошапка: З нового року ГПУ припинить існування

Рябошапка: З нового року ГПУ припинить існування

Замість Генеральної прокуратури України розпочне свою роботу Офіс генерального прокурора, повідомив Руслан Рябошапка.
Політика26 грудня 2019 р.
Ukrainisches Parlament

Як парламент ДБР перезавантажував

Як парламент ДБР перезавантажував

Опозиція застерігає – Держбюро розслідувань потрапляє в залежність від президента й політичної більшості.
Політика3 грудня 2019 р.
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Яке "перезавантаження" чекає на ДБР

Яке "перезавантаження" чекає на ДБР

Президент і парламент готуються "перезавантажити" Державне бюро розслідувань. Як саме - розбиралася DW.
Політика22 листопада 2019 р.
Акція протесту під офісом президента

"Розслідування справ Майдану поховають"

"Розслідування справ Майдану поховають"

Від президента, парламенту і правоохоронців зажадали зупинити знищення кримінальних справ проти винних у загибелі людей.
Політика8 листопада 2019 р.
Рідні загиблих досі чекають на встановлення справедливості у справах Євромайдану (архівне фото)

Що чекає на "справи Майдану" після реформ у ГПУ

Що чекає на "справи Майдану" після реформ у ГПУ

Як реформи у прокуратурі позначаться на розслідування справ періоду Євромайдану?
Закон і право25 жовтня 2019 р.
Сергій Горбатюк очолював управління спеціальних розслідувань ГПУ

Горбатюка звільнили з ГПУ, він обіцяє оскаржити це рішення

Горбатюка звільнили з ГПУ, він обіцяє оскаржити це рішення

Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив про своє звільнення. Він назвав його незаконним.
Політика23 жовтня 2019 р.
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