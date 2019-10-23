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Сергій Горбатюк
Тема
Сергій Горбатюк - український правник.
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Докладно
Рябошапка: З нового року ГПУ припинить існування
Рябошапка: З нового року ГПУ припинить існування
Замість Генеральної прокуратури України розпочне свою роботу Офіс генерального прокурора, повідомив Руслан Рябошапка.
Політика
26.12.2019
26 грудня 2019 р.
Як парламент ДБР перезавантажував
Як парламент ДБР перезавантажував
Опозиція застерігає – Держбюро розслідувань потрапляє в залежність від президента й політичної більшості.
Політика
03.12.2019
3 грудня 2019 р.
Яке "перезавантаження" чекає на ДБР
Яке "перезавантаження" чекає на ДБР
Президент і парламент готуються "перезавантажити" Державне бюро розслідувань. Як саме - розбиралася DW.
Політика
22.11.2019
22 листопада 2019 р.
"Розслідування справ Майдану поховають"
"Розслідування справ Майдану поховають"
Від президента, парламенту і правоохоронців зажадали зупинити знищення кримінальних справ проти винних у загибелі людей.
Політика
08.11.2019
8 листопада 2019 р.
Що чекає на "справи Майдану" після реформ у ГПУ
Що чекає на "справи Майдану" після реформ у ГПУ
Як реформи у прокуратурі позначаться на розслідування справ періоду Євромайдану?
Закон і право
25.10.2019
25 жовтня 2019 р.
Горбатюка звільнили з ГПУ, він обіцяє оскаржити це рішення
Горбатюка звільнили з ГПУ, він обіцяє оскаржити це рішення
Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив про своє звільнення. Він назвав його незаконним.
Політика
23.10.2019
23 жовтня 2019 р.
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