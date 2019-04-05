Порошенко здав аналізи представникам VADA

Чинний президент України та кандидат на посаду голови держави Петро Порошенко у середу, 10 квітня, вдруге здав аналізи. Цього разу проби на стадіоні "Олімпійський" в нього взяли представники міжнародної організації VADA (Voluntary Anti-Doping Association), яка перевіряє на допінг професійних боксерів і бійців мішаних єдиноборств.

Після здачі аналізів Порошенко закликав зробити те саме іншого кандидата в президента Володимира Зеленського. "Перш за все хочу підтримати пана Володимира Кличка, тому що це не забаганка, а абсолютно необхідна процедура, щоб 45-мільйонна нація мала переконання, що претендентом не зможе стати людина яка має залежність від наркотиків і алкоголю. Наголошую, що я не стверджую, що пан Зеленський є наркоманом. Але є прозорі процедури, які мають довести, що кандидат на посаду президента не має залежностей", - заявив Порошенко.

Зеленський, однак, не прийде здавати аналізи. "Було питання у здачі аналізів - аналізи здали. Хто вже як здав: хто здавав у незрозумілому медпункті, а хтось - у лабораторії", - повідомив політичний консультант Зеленського Дмитро Разумков, цитує видання "BBC News Україна". Він зазначив, що "далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати". За словами Разумкова, Зеленський готується до дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Раніше український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко закликав кандидатів на посаду президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського в другій половині дня прибути на НСК "Олімпійський" і здати аналізи представникам VADA, які зараз перебувають у Києві.

Нагадаємо, 5 квітня Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський здали аналізи на вміст наркотичних речовин та алкоголю в організмі. Петро Порошенко здав аналізи у медичному пункті на НСК "Олімпійський", але загалом медичне дослідження проводили чотири медустанови: клініки "Борис" і "Медіком", лікарня екстреної медичної допомоги та Київська наркологічна лікарня. Володимир Зеленський, натомість, здав аналізи у приватній клініці Eurolab, що належить його знайомому бізнесмену Андрію Пальчевському. За результатами експрес-тесту медики не виявили у крові обох кандидатів жодних психоактивних речовин.