 Порошенко здав аналізи представникам VADA | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2019

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Новини

Порошенко здав аналізи представникам VADA

Петро Порошенко відгукнувся на заклик Володимира Кличка та знову здав аналізи - цього разу представникам антидопінгової асоціації VADA. Володимир Зеленський здавати аналізи не прийде, заявив представник його штабу.

Петро Порошенко здав аналізи вдруге

Петро Порошенко здав аналізи вдруге

Чинний президент України та кандидат на посаду голови держави Петро Порошенко у середу, 10 квітня, вдруге здав аналізи. Цього разу проби на стадіоні "Олімпійський" в нього взяли представники міжнародної організації VADA (Voluntary Anti-Doping Association), яка перевіряє на допінг професійних боксерів і бійців мішаних єдиноборств.

Після здачі аналізів Порошенко закликав зробити те саме іншого кандидата в президента Володимира Зеленського. "Перш за все хочу підтримати пана Володимира Кличка, тому що це не забаганка, а абсолютно необхідна процедура, щоб 45-мільйонна нація мала переконання, що претендентом не зможе стати людина яка має залежність від наркотиків і алкоголю. Наголошую, що я не стверджую, що пан Зеленський є наркоманом. Але є прозорі процедури, які мають довести, що кандидат на посаду президента не має залежностей", - заявив Порошенко.

Зеленський, однак, не прийде здавати аналізи. "Було питання у здачі аналізів - аналізи здали. Хто вже як здав: хто здавав у незрозумілому медпункті, а хтось - у лабораторії", - повідомив політичний консультант Зеленського Дмитро Разумков, цитує видання "BBC News Україна". Він зазначив, що "далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати". За словами Разумкова, Зеленський готується до дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський".

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Раніше український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко закликав кандидатів на посаду президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського в другій половині дня прибути на НСК "Олімпійський" і здати аналізи представникам VADA, які зараз перебувають у Києві.

Нагадаємо, 5 квітня Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський здали аналізи на вміст наркотичних речовин та алкоголю в організмі. Петро Порошенко здав аналізи у медичному пункті на НСК "Олімпійський", але загалом медичне дослідження проводили чотири медустанови: клініки "Борис" і "Медіком", лікарня екстреної медичної допомоги та Київська наркологічна лікарня. Володимир Зеленський, натомість, здав аналізи у приватній клініці Eurolab, що належить його знайомому бізнесмену Андрію Пальчевському. За результатами експрес-тесту медики не виявили у крові обох кандидатів жодних психоактивних речовин.

Дивитись відео 02:06

Дебати про дебати, а по суті? (05.04.2019)

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Дебати про дебати, а по суті? (05.04.2019)  

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