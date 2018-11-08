 Порошенко закликав не брати участі в фейкових ″виборах″ в ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Порошенко закликав не брати участі в фейкових "виборах" в ОРДЛО

Президент України Петро Порошенко закликав громадян України на окупованих територіях Донбасу не брати участі в фейкових "виборах" в ОРДЛО.

Петро Порошенко

Петро Порошенко (фото з архіву)

Президент України Петро Порошенко в суботу, 10 листопада, закликав громадян України, які перебувають на окупованій території Донецької та Луганської областей, не брати участі в фейкових "виборах" 11 листопада. "Не віддавайте свій голос, не беріть участі в фейкових виборах", - заявив глава української держави, перебуваючи в Парижі.

Президент України зазначив, що за так званими виборами на окупованих територіях Донецької та Луганської областей стоїть Росія. "Це Російська Федерація в традиційній для себе манері робить лише для того, щоб спочатку усунути своїх попередніх маріонеток, які були безпосередньо задіяні у вбивствах, тортурах, у порушенні законодавства, І сьогодні Росія здійснює цей крок, щоб обрати вже призначених нею таких самих маріонеток", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що 10 листопада верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні також заявила про незаконність і невизнання Євросоюзом "виборів", запланованих в окремих районах Донецької і Луганської областей. "Європейський Союз знову заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначила Могеріні. За її словами, "ЄС вважає, що "вибори", заплановані на 11 листопада 2018 року на територіях, контрольованих неурядовими силами так званих "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки", є незаконними і не визнає їх".

DW.COM

Внаслідок бойових дій на Донбасі упродовж минулої доби загинули двоє українських військових. Українська влада та проросійські сепаратисти звинувачують один одного в численних порушеннях режиму припинення вогню. (10.11.2018)

Вашингтон засуджує "вибори" сепаратистів на Донбасі та заявляє про невизнання їх на міжнародному рівні. У Москві твердять, що вони не суперечать мінським домовленостям. В ОБСЄ з цією оцінкою не погоджуються. (06.11.2018)

На початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу. 
У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.

Дивитись відео 02:47
Now live
02:47 хв

Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для "переможців" (09.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для "переможців" (09.11.2018)  

Також за темою

Federica Mogherini Hohe Vertreterin EU Aussenpolitik

Могеріні: Євросоюз вважає "вибори" в ОРДЛО незаконними 10.11.2018

Голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз не визнає так званих "виборів" у "ДНР" та "ЛНР". Порушення засад Мінських угод роблять ці "вибори" недійсними.

Fahne Ukraine und EU

Спецпосланець ЄС для Криму та Донбасу: обличчя ЄС чи зайвий дублер 30.10.2018

Ініціатива призначити спецпосланця ЄС щодо Криму та Донбасу постала з бажання євродепутатів "зробити більше" для України. Цю ідею вже підтримав Європарламент. DW з'ясувала, що необхідно, аби ідея спрацювала.

Ukraine Besuch Angela Merkel bei Petro Poroschenko

Коментар: "Санкційний четвер" для Анґели Меркель в Києві 02.11.2018

Оприлюднення Росією санкцій проти України в день візиту Меркель до Києва не випадкове. Список Кремля - своєрідне "вітання" не тільки українцям, а й Європі - мовляв, ми відповімо на всі санкції, вважає Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

Націоналісти у Варшаві

У Польщі уряд та ультраправі можуть посваритися

Націоналісти та уряд Польщі взяли курс на конфронтацію, бо планують пройти тим самим маршрутом у день незалежності. 

Літак Ryanair

Франція конфіскувала літак Ryanair через субсидії

У Франції конфіскували літак Ryanair перед його вильотом із Бордо через конфлікт навколо субсидій. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  