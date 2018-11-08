Порошенко закликав не брати участі в фейкових "виборах" в ОРДЛО

Президент України Петро Порошенко в суботу, 10 листопада, закликав громадян України, які перебувають на окупованій території Донецької та Луганської областей, не брати участі в фейкових "виборах" 11 листопада. "Не віддавайте свій голос, не беріть участі в фейкових виборах", - заявив глава української держави, перебуваючи в Парижі.

Президент України зазначив, що за так званими виборами на окупованих територіях Донецької та Луганської областей стоїть Росія. "Це Російська Федерація в традиційній для себе манері робить лише для того, щоб спочатку усунути своїх попередніх маріонеток, які були безпосередньо задіяні у вбивствах, тортурах, у порушенні законодавства, І сьогодні Росія здійснює цей крок, щоб обрати вже призначених нею таких самих маріонеток", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що 10 листопада верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні також заявила про незаконність і невизнання Євросоюзом "виборів", запланованих в окремих районах Донецької і Луганської областей. "Європейський Союз знову заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначила Могеріні. За її словами, "ЄС вважає, що "вибори", заплановані на 11 листопада 2018 року на територіях, контрольованих неурядовими силами так званих "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки", є незаконними і не визнає їх".

На початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.